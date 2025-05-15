非洲海外旅遊夯 醫師提醒2至4週前打好國際疫苗

黃熱病疫苗與國際預防接種證明書。（聯新國際醫院提供）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕暑假將到，國人海外旅遊不只夯日、韓，非洲動物大遷徙詢問度也很高，桃園國際機場醫療中心醫師羅錦祥表示，近期接獲民眾詢問相關防疫與疫苗接種問題，他提醒，前往非洲旅遊，務必在出發的2至4週前完成旅遊醫學評估與疫苗接種，才能安心出國、健康返台。

羅錦祥說明，國際疫苗接種依性質分「必須」、「建議」與「例行」3類，黃熱病疫苗與流行性腦脊髓膜炎疫苗屬「必須性疫苗」，部分非洲國家要求入境旅客於出發前10天完成接種，且持國際預防接種證明書，才能入境，現在全國僅32家旅遊醫學中心，具備這2類疫苗施打資格。

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羅錦祥表示，前往觀賞非洲動物大遷徙的旅客，若身體許可，建議1次施打黃熱病和流行性腦脊髓膜炎疫苗，並搭配8週瘧疾預防藥，黃熱病疫苗屬活性疫苗，接種前若有發燒或過敏症狀者，應先由專業醫師評估，尤其是6個月以下嬰兒、65歲以上長者與孕婦皆為高風險族群。

羅錦祥也說，瘧疾藥以口服為主，潛伏期從數週到數月，服用時間會從出發前延續到返國後，療程約8週，另建議民眾依自身需求，考量是否接種MMR疫苗（麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗）及A型肝炎疫苗，強化保護力。

桃園國際機場醫療中心的整合式門診，提供民眾隨到隨打，施打黃熱病疫苗2744元，流行性腦脊髓膜炎疫苗1525元，瘧疾預防藥約2100元，3種加中心門診費用約7500元。

此外，日、韓、越南近期仍延燒流感、百日咳、武漢肺炎與麻疹疫情，麻疹與百日咳對嬰幼兒具高度致命風險，百日咳更有「嬰兒殺手」之稱，羅錦祥建議家長帶孩童出國前，應替孩童完成所有疫苗接種，成人也應確認是否需補打。避免成為帶原者影響到家中幼童健康。

桃園國際機場醫療中心醫師羅錦祥呼籲，透過詳細的疫苗規劃與旅遊健康管理，確保海外旅程無虞。（聯新國際醫院提供）

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