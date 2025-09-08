自由電子報
晴時多雲

頻道logo
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》愛麵一族看過來 醫教戰「麵麵」俱到

2025/09/08 08:24

西園醫院婦產科醫師邱筱宸分析各式麵條，特別叮嚀糖友少吃白麵；示意圖。（圖取自freepik）

西園醫院婦產科醫師邱筱宸分析各式麵條，特別叮嚀糖友少吃白麵；示意圖。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕這年頭愛吃白麵條的人最怕人家說：「麵是精緻澱粉，血糖反應快，過量攝取可能導致血糖劇烈波動」，這番話讓愛麵族既掃興又沒食慾。西園醫院婦產科醫師邱筱宸分析各式麵條，特別叮嚀糖友選擇義大利麵、蕎麥麵、蒟蒻麵、豆腐麵，比單純的白麵條好。

邱筱宸在臉書發文指出，坊間麵店都以白麵、刀削麵居多，此類的麵條適合腸胃需要好消化的急性腸胃炎或術後，她建議，煮得越軟、越易消化、GI值也越高。

義大利麵被歸類在中低GI，因製程之故，硬質小麥在擠壓乾燥時形成緊密的蛋白質結構，讓澱粉不易被酵素快速分解。邱筱宸說，搭配番茄、油醋與大量蔬菜、優質蛋白，是實用又友善血糖的選擇。

至於拉麵與油麵，邱筱宸則特別要愛麵族留意鈉的攝取。拉麵或傳統黃油麵，本質上與一般小麥麵差異不大，但因使用鹼水與鹽，鈉含量稍高。真正的隱藏風險來自湯頭與調味，一碗拉麵的鈉含量往往超過1500毫克，相當於一天建議攝取量的一半以上。建議少喝湯、改清湯、或乾脆改吃拌麵。

冬粉與米粉雖無麩質，但米粉的蛋白質與纖維含量偏低；冬粉GI更低，但由於是純澱粉、幾乎不含蛋白質和膳食纖維，容易感到「不太飽」，反而在油炒或配料中攝取過多熱量。

因應健康養生一族，蕎麥麵、蒟蒻麵、豆腐麵也是呼聲高的選擇，邱筱宸表示，蕎麥麵含有較完整的胺基酸組成，並含「蘆丁」黃酮類抗氧化物，對健康有益；蒟蒻麵的優點是熱量極低，主要成分是葡甘露聚醣，GI很低；豆腐麵是新世代的最愛，這種以豆腐或大豆蛋白為基底製成的麵條，特色是低碳水、高蛋白，因此特別適合進行減醣飲食、體重管理的人。

邱筱宸再次叮嚀，高血壓、心衰竭、慢性腎病者：務必避免高鈉湯麵，建議改拌麵或清湯減鹽；減重族群可選擇豆腐麵來兼顧蛋白質，蒟蒻麵也可當替代，但必須搭配蛋白質與蔬菜。她說，決定一碗麵是否健康，關鍵在於選對種類、控制份量，並且搭配足夠的蛋白質與蔬菜。

