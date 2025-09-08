健康網》 研究：想預防糖尿病要先顧腦！ 醫解析關鍵做法

預防糖尿病有解，研究指出，糖尿病的肇因，不只是在血液裡，而是更早即發生在大腦，因神經傳導物質出現異常而引發；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕傳統觀念會認為，糖尿病是血糖過高的問題，因此民眾會自我管理飲食，少吃甜食、少吃澱粉。然而，台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述研究指出，糖尿病的起頭，不只是在血液裡，而是更早即發生在大腦。當大腦裡的神經傳導物質出現異常時，情緒、食慾、壓力反應、記憶力，通通都會被牽動，最後的結果才走向血糖失控。

很多人以為血糖升高才是糖尿病警訊，張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，研究發現，在前糖尿病階段，大腦就開始「變調」。多巴胺和血清素變少，民眾會覺得怎麼吃都不滿足，情緒也比較容易低落；正腎上腺素過度活化，遇到壓力時身體就拚命把糖分釋放出來，血糖跟著飆高。

張家銘表示，GABA雖然一開始還會補一補，但很快也會失衡，麩胺酸（glutamate）太多，可能傷到腦細胞和胰島細胞，造成發炎和記憶力下降。這意味著，糖尿病的病程，比我們想像得更早開始。神經傳導物質的失衡，往往在血糖指數異常之前就出現。若能在生活中早點行動，可能有機會走在生病之前。

關鍵不只飲食要從大腦開始調整

張家銘說明，當多巴胺不足時，別用零食填補快感。民眾可以散步、聽音樂、跟朋友聊天、完成一件小任務，這些活動都能讓大腦分泌多巴胺。當大腦得到健康的獎賞，就不會老是想靠甜食來提神。

他接著說，血清素和陽光、睡眠很有關。每天早上出門曬10分鐘的太陽，晚上固定時間上床，這些小習慣可以幫助血清素回穩，心情會安定，食慾也更容易被控制。

張家銘又說，壓力是正腎上腺素的加速器，壓力大的人血糖常常忽高忽低。深呼吸、冥想、泡澡、甚至靜靜喝一杯茶，都能讓交感神經放鬆。GABA是讓身體靜下來的訊號，多吃一點發酵食物，像優格、泡菜、納豆，腸道菌群和大腦的連線就能幫助GABA分泌，胰島細胞也會比較穩定。

他也提醒，少碰加工食品和含糖飲料，換成深色蔬菜、莓果、綠茶，這些天然的抗氧化食物，能減少大腦和胰島細胞受到的「毒性壓力」。

