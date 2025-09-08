流感疫苗10月開打 開放兒少「鼻噴式」免挨針

▲流感疫苗即將在10月展開接種，除了注射型，今年也有鼻噴型可供兒童自費選擇；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／蘇之婉

流感疫苗即將在10月展開接種，世界衛生組織（WHO）公布，B型流感其中之一的「山形株」已經幾乎消失，所以今年公費流感疫苗改為採購三價疫苗，也就是包括A型H1N1、H3N2，以及B型的「維多利亞株」。而今年對害怕打針的小朋友有個好消息，那就是台灣引進鼻噴劑型的流感疫苗，開放2到17歲的兒童及青少年自費使用。

公費採購三價疫苗

鼻噴式流感疫苗是活性減毒疫苗，經由鼻腔黏膜刺激產生IgA抗體，也會由全身免疫反應產生IgG抗體及細胞免疫，保護效果佳，可達8-12個月。使用的方式很簡單，只要兩邊鼻孔各噴入0.1c.c.的疫苗，2週左右就可以得到保護力。常見的副作用是流鼻涕、鼻塞、輕微發燒，同時禁忌較多，不適合接種者需留意。

4類對象不適合鼻噴式

◎鼻噴式流感疫苗接種禁忌對象：

●嚴重免疫功能不全患者，包括血液淋巴癌症、使用免疫抑制療法患者，以及其密切接觸者和照顧者不適合。

●正在使用阿斯匹靈及水楊酸類藥物的兒童及青少年，或雷氏症候群患者不適合。

●孕婦、2歲以下幼兒不適合。

●曾對流感疫苗成分或雞蛋有嚴重過敏者不適合。

根據研究，鼻噴式流感疫苗可能導致2歲以下孩童哮喘、呼吸困難的風險增加，故不適用此疫苗。兒童若有氣喘病史，或最近有哮喘發作，都應諮詢醫師意見，審慎考量。

◎常見問題一次看：

●鼻過敏患者可以接種嗎？

如有嚴重的鼻充血、鼻塞，可能會影響疫苗在黏膜的作用，所以建議先治療鼻塞再接種，或者直接使用注射型疫苗。

●使用鼻過敏噴劑患者可以接種嗎？

使用類固醇鼻噴劑，或氣管吸入劑的患者，並不會影響鼻噴式疫苗的效果，但是仍應注意氣喘發作的可能性。

●接種鼻噴式流感疫苗，是否會傳染流感給別人？

雖然傳染力很低，但是美國疾管局（CDC）建議，接種此活性減毒疫苗7天內，應避免接觸嚴重免疫缺陷的患者。雖然美國去年擴大使用年紀到49歲，但仍然建議慢性疾病患者，如糖尿病或慢性心臟、腎臟、肺部疾病患者，應審慎考量。目前台灣也沒有開放給成人使用。

（作者為台南蔡尚均小兒科診所醫師）

