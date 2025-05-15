長庚助我邦交國少年治嚴重眼疾 今回非洲「可以好好上學了」

基隆長庚整合角膜科與視網膜科組成跨專科醫療團隊，共同完成治療。右3為孫啟欽醫師，右4為小清。（長庚醫院提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕今年2月中，基隆長庚醫院眼科醫師孫啟欽到我國非洲邦交國史瓦帝尼（Eswatini）義診，發現一位15歲少年小清（化名），他的雙眼視力極差，已嚴重影響學習與生活。

由於當地醫療資源有限，長庚醫院安排該名少年跨海來台接受完整檢查與高階治療。術後至今一個月，小清雙眼裸視視力大幅提升，已能清楚閱讀黑板文字、與人自然互動，能順利學習。小清將在今天（15日）晚上搭機返回史瓦帝尼，開創他嶄新的人生。

請繼續往下閱讀...

小清（右）手術後，雙眼裸視視力大幅提升，也變得愛笑又有自信。左為孫啟欽醫師。（長庚醫院提供）

孫啟欽表示，小清自幼就是孤兒，9歲後由台灣在當地設立的關懷機構照護，早期病史難以追溯。今年初為他做初步檢查時就發現其裸視視力僅約0.1，無法清楚辨識遠方物體，也看不見黑板內容。他返台後立即與企業界善心人士及長庚醫療團隊協調資源，安排小清來台接受進一步治療。

今年4月3日，小清抵達台灣，接受檢查結果顯示，雙眼都曾接受人工水晶體植入，但右眼合併遠視與高度散光，左眼則有嚴重虹膜沾黏與後囊混濁，需仰賴不同次專科醫師合作處理。基隆長庚於是整合角膜科與視網膜科組成跨專科醫療團隊，共同完成治療。

孫啟欽指出，小清左眼是由他與視網膜科楊嶺醫師合作，進行人工水晶體置換手術與玻璃體切除手術，手術歷時約2小時，成功解除虹膜沾黏等併發症。右眼則是由他進行準分子雷射屈光手術（PRK），以矯正遠視與散光問題，手術約10分鐘完成。術後，小清的雙眼裸視視力大幅提升，目前穩定可達0.5–0.7，能清楚看到黑板的字了。

詹益聖副院長贈送小清代表台灣觀光的「喔熊」玩偶。（記者吳亮儀攝）

小清在台灣的照護人高思槙老師說，小清原本因為看不清楚總是畏縮害羞，現在會主動跟人打招呼，變得愛笑又有自信，他還主動學說中文「謝謝」、「恭喜」等詞彙，表達他的感謝。

小清此次的醫療費用全數由長庚醫院提供資助，展現台灣醫療團隊在慈善與國際合作上的專業與溫度。孫啟欽說，史瓦帝尼當地醫療資源極度匱乏，眼科手術幾乎無法常規執行，許多白內障的患者甚至需送往鄰國莫三比克治療。此次成功案例不僅改善了小清的視力，也象徵著台灣與非洲醫療合作的堅實成果。

基隆長庚醫院今天（15日）上午舉辦記者會，贈送花束和小禮物祝福小清迎向光明未來。副院長詹益聖也感謝到場的我國外交部陳立國常務次長，以及阿彌陀佛關懷協會陳阡惠執行長和台灣創意市集有限公司董事長陳光輝等共同促成此次善舉。他強調，未來，長庚醫療團隊期盼持續推動人道醫療援助，讓更多身處資源不足地區的兒童獲得公平且有尊嚴的治療機會。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法