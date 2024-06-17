健康網》高溫防3類型中暑 中醫：暑濕快喝2食物排濕

中醫師邵禹豪表示，要預防暑濕，建議應確保通風與環境乾燥，或喝點具有排水效果的薏仁湯等，加速濕氣排除。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣漸熱小心中暑！根據中央氣象署資料，本週各地氣溫約在32至35度，部分地區還可能出現36度高溫，高屏等地紫外線指數也可達「危險級」，要注意防曬。中醫師邵禹豪表示，中暑分陽暑、暑濕、陰暑等，其中若是極熱的情況又遇到陰雨綿綿的天氣，就容易暑濕，此時就應確保通風與環境乾燥，或喝點具有排水效果的薏仁湯、紅豆水，加速濕氣排除。

邵禹豪在臉書專頁「中醫師邵禹豪．阿豪醫師」發文指出，中暑其實是一群症狀的統稱，回歸第一性原理，中暑的基本條件就是因為「暑熱」而產生的症狀，最直觀的就是熱證，也就是大家熟悉的熱中暑，但中醫所謂的中暑，仍有各種不同的轉歸與表現。

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中醫師邵禹豪表示，中暑的基本條件就是因為「暑熱」而產生的症狀，最直觀的就是熱證，也就是大家熟悉的熱中暑。（資料照）

中暑可分成陽暑、陰暑

第1類.陽暑：姑且可認知為熱中暑，常因於烈日曝曬或長時間在悶熱的環境工作產生，出現大熱、大汗、大渴等症狀。然而，陽暑會造成汗液大量流失，直接造成「液體枯竭」，且液體流失之後，也會造成「陽氣耗損」，形成氣虛或是津虧，或是兩者兼有。若陽氣流失太過度，甚至會出現畏寒發冷、腹瀉的現象；若是極熱的情況又遇到陰雨綿綿的天氣，那就會容易以「暑濕」亞型表現，症狀又和前者不同，常見到倦怠、悶熱、食慾差的現象。

第2類.陰暑：姑且可以認知為貪涼引起的感冒或是腸胃疾病。人體在夏季之時，皮膚是較為疏鬆的狀態，若是穿著過少，在汗出淋漓的情況吹拂冷風，很容易誘發風寒感冒。或者貪食冰冷食物，又將阻遏腸胃機能，造成消化不良。

邵禹豪提醒，中暑對身體會造成無法挽回的影響。所以在不同中暑類型，也有不同預防方式。像是「陽暑」應穿著防曬通風的衣物、適時補充水分與運動飲料與確保通風；「暑濕」應確保通風與環境乾燥，或喝點具有排水效果的薏仁湯、紅豆水，加速濕氣排除；「陰暑」應避免冷氣直吹，室內準備一件薄外套，若在冷氣房內動輒感到寒意，可喝點生薑泡熱水。

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