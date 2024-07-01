健康網》靠青草茶消暑？ 中醫：「冷氣病」喝1茶飲更有效

中醫師指出，頻繁進出溫差大的空間，容易引起陰暑；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏至剛過，國內氣溫屢創新高，堪稱「寶島烤箱」，此時許多人會飲用青草茶消暑退火；對此，風澤中醫診所副院長郭懿潔提到，中暑分陰、陽，若為經常中陰暑，頻繁進出冷氣房的人，反倒建議喝點「檸檬生薑茶」驅散濕氣，調整體質，同時調理濕、熱問題，便能減緩陰暑症狀！

郭懿潔在臉書專頁「郭懿潔 中西醫師」發文分享，近日中暑患者增加，不外乎是長時間在外活動，或是頻繁進出冷氣房導致。中醫在治療中暑前，會先確認是陰暑或陽暑，其治療方式有所不同。

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中陽暑 補充水分、電解質

郭懿潔解釋，陽暑主要病機是熱衰竭，體溫升高調節不良、過多的水分散失、血管舒張，引發頭痛、口乾、燥熱、皮膚乾、喘促等，嚴重者甚至會出現肌肉痙攣、熱昏厥等症狀，此時應補充水分及電解質，並移動至通風涼爽處，急症可送往醫院點滴輸液補充。

冷熱溫差大害陰暑

至於陰暑成因、症狀，郭懿潔說明，其為夏月的感冒，冷熱溫差大使身體調節不良，如進出冷氣房，多次來回於溫差超過10度以上的空間，讓濕熱未完全散出，悶在體內，導致頭暈、頭痛、噁心嘔吐、腹瀉、噴嚏鼻水，甚至會有發熱畏寒感。此時必要飲食清淡，忌喝冰冷飲料，甚至若有明顯怕冷畏寒，也可服用適量「檸檬生薑茶」，驅散寒氣。

夏天很熱，多數人會飲用青草茶退火；對此，郭懿潔建議，常中陰暑體質者，反倒可喝點薑茶驅散濕氣，以調整體質、減緩陰暑症狀！因其病機不外乎為濕、熱，通常同時存在，只看孰多孰少。而檸檬生薑茶中的檸檬性味涼、味酸、可生津滋潤，處理熱的部分；生薑則性溫，有溫中止嘔、解表散寒，可改善濕，因此2者比例可依視狀況做調整，像是覺得燥熱，多放點檸檬；噴嚏、鼻水明顯，那就多加幾片薑！

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