健康網》吹冷氣消暑反覺頭痛無力 中醫授4招舒緩「冷氣病」

中醫師艾莉絲建議，對於長時間待在冷氣房裡的人，像是上班族，可適時飲用薑茶，去除體內寒氣，但若已有感冒症狀者則不適合。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日讓人很想躲在冷氣房內不出門，但是也有不少人冷氣吹久了，出現全身痠軟無力、頭痛、鼻過敏或類似感冒症狀。台北潤中醫診所院長艾莉絲指出，這就是俗稱的冷氣病，建議可以喝薑茶或蔥白湯、刮痧，以及按摩合谷穴和風池穴。

艾莉絲於臉書粉專「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」 指出，夏天這麼熱，難免要開冷氣，但是很多人吹冷氣 吹久了，反而身體不舒服，要舒緩冷氣病，有4招。

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●喝薑茶去除體內寒氣：對於長時間待在冷氣房裡的人，像是上班族，艾莉絲建議適時飲用薑茶。薑茶製作簡單，取兩片薑片，加入300c.c.熱水，蓋上蓋子燜泡約5至10分鐘，1天飲用1-2杯即可。但如果已經出現感冒症狀時，最好不要飲用薑茶。

●刮痧散熱排毒：從中醫來看，刮痧可擴張微血管，散去體內熱氣和毒素。如果從西醫角度看，體熱意味發炎，所以刮痧可排出紅腫熱痛。

艾莉絲提醒，刮痧不必刮出紫斑，只要刮到出痧點即有效。

●蔥白湯助排汗：蔥白可促進循環並發汗。感冒初期出現鼻塞、怕冷或肌肉痠痛，熱蔥白湯是不錯選擇！

艾莉絲說，切幾根蔥白放入滾水中煮沸，趁熱飲用，對治療風寒型過敏有效。

●按摩穴道舒緩：上班忙裡偷閒的時候，可以按摩穴道放鬆身心。比如在辦公室可按壓「合谷穴」，促進頭頸血液循環，或按壓「風池穴」，緩解頭痛和頸肩筋骨痠痛。

按壓「合谷穴」，可促進頭頸血液循環。（資料照）

按壓「風池穴」，可緩解頭痛和頸肩筋骨痠痛。（資料照）

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