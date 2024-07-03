健康網》陽暑、陰暑按摩穴位大不同 中醫：這情況別刮痧

中暑症狀包括：體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕全台連日高溫炎熱，小心陽暑、陰暑上身！東霖馬光中醫診所院長蘇英碩指出，在戶外工作大量流汗卻無法排熱，中樞因過度炎熱而失調為「陽暑」，而長時間吹冷氣、吃太多冰品、或是戶外曝曬沒有緩衝一下就進入冷氣房，造成皮膚表面毛細孔、微血管快速收縮，感覺體內有熱氣卻流不出汗為「陰暑」。兩者致病機轉與症狀有差異，處理按摩穴位不同，尤其是陰暑不建議刮痧。

蘇英碩指出，人類是恆溫動物，透過體溫調節中樞四大熱傳遞方式（傳導、對流、輻射和蒸發），經由皮膚、毛細孔、血管和呼吸的搭配決定如何進行溫度恆定調節。身體會利用出汗的方式散熱，如果人體無法透過流汗相關機制有效降低體溫，就會出現「中暑」現象！所謂的「中暑」，也就是熱傷害之一。

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當疑似出現中暑等熱急症的徵兆時，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫（如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、提供加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫。

出現中暑等熱急症的徵兆時，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫、提供加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫；圖為情境照。（圖取自freepik）

蘇英碩表示，在中醫的觀點來看，中暑又分為「陰暑」與「陽暑」，兩者的致病機轉與症狀表現有些差異，處理方式也有所不同，如下：

陽暑

長時間在「高溫、通風不良、濕度高」的環境下工作或活動的人，例如工人、農夫等等戶外長時間工作者，即便流了很多汗，也無法排出身體多餘的熱，體溫調節中樞因過度炎熱而失調。是由於動而得之，故名「陽暑」。

1.刮痧：陽暑可利用刮痧幫助體內熱氣散出，利用邊緣光滑的刮痧板，塗上凡士林或潤膚乳液，盡量刮背部/頸部肌肉豐厚處，不須太用力，有刮出痧即可散熱。

2.穴位按摩：在頸後大椎穴以及頭部側邊的太陽穴處擦些清涼油，幫助散熱。

大椎穴：低頭頸部後面最高處即是穴位，功效升陽，益氣，退熱，補虛。

太陽穴：頭顳部之凹陷處，功效止頭痛，止眩暈。

中醫師指出，陽暑可利用刮痧幫助體內熱氣散出，盡量刮背部/頸部肌肉豐厚處，不須太用力，有刮出痧即可散熱。（資料照）

陰暑

常因為夏天長時間吹冷氣，例如業務員，室內工作者等等，吃太多冰品、或是在外頭曬得太熱後沒有緩衝一下就進入冷氣房，造成皮膚表面毛細孔、微血管快速收縮。感覺體內有熱氣卻流不出汗，整個人好像在三溫暖裡悶著。是由靜而得之，故名「陰暑」。

1.不建議刮痧：陰暑因為受熱機轉與陽暑不同，所以不建議刮痧。

2.穴位按摩：胸悶、噁心可以按壓內關穴，頭暈、頭痛可以按壓風池穴。

內關穴：手掌橫紋向內數三指服處，功效和胃、寬胸、降逆、止嘔。

風池穴：後腦杓斜方肌上緣凹陷處，功效清頭目，利五官七竅。

陰暑、陽暑按摩穴道不同。（馬光中醫診所提供）

中醫食療養生-清暑茶

此外，蘇英碩也分享食療清暑茶，有補氣養陰，清火生津，養陰潤肺、益胃生津等功效。

準備食材：西洋參2錢、麥門冬3錢、五味子1錢、竹葉1錢、薄荷1錢。

料理方式：將以上藥材加入1000c.c.水，大火滾後，以文火續煮15分鐘。 把藥渣濾乾淨後，置於室溫放涼後即可飲用。

清暑茶能補氣養陰，清火生津。（馬光中醫診所提供）

食材介紹

●西洋參：甘、微苦、寒、補氣養陰，清火生津。西洋參的根含12種以上的皂甙，對中樞神經系統產生抑制作用，還有抗缺氧和抗疲勞、增加心肌收縮力、以及止血和抗利尿等作用。

●麥門冬：甘、微苦，微寒，養陰潤肺、益胃生津。麥冬含多種皂甙，能增強網狀內皮系統吞噬能力，提高免疫功能，有抗心律失常和擴張外周血管作用

●五味子：酸，甘，溫，生津斂汗，寧心安神。五味子主含揮發油、有機酸、鞣質，對神經系統各級中樞均有興奮作用，亦能增強免疫力。

食用說明

●喝法：可裝入保溫杯帶出，天氣熱時以少量多喝為主。

●注意事項：飲水量以體重×40ml做計算（例如：60kg×40＝2400ml）；單次喝水不要超過500ml，每1～2小時補充1次。

東霖馬光中醫診所院長蘇英碩。（馬光中醫診所提供）

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