健康網》皮膚癢良方！ 金蟬脫殼「蟬蛻」製中藥 專治感冒

中醫師表示，蟬蛻具有治疏散風熱、小兒夜啼、痙攣，以及皮膚瘙癢等功效。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天蟬聲四起，樹幹上滿是蟬脫下的殼，但您知道蟬殼可以製成中藥嗎？泰昌堂醫療體系中醫師徐瑋隆表示，蟬蛻是蟬科黑蚱蟬的幼蟲羽化成蟲時，所脫落的皮殼，中醫認為蟬蛻具有治疏散風熱、小兒夜啼、痙攣，以及皮膚瘙癢等功效。

徐瑋隆在臉書專頁「泰昌堂」與IG發文分享，《紐約時報》報導，美國今年將有超過1兆隻蟬出現，原因在於中西部和東南部的不同蟬巢，每13、17年才會出現一次，而今年正值同時出現的1年，繼1803年後，時隔221年後再次聚集一起。如果將1兆隻蟬排列起來，長度甚至可以繞月球超過33圈，大自然令人感到驚奇！

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蟬蛻質輕而脆弱 處理、炮製不易

數百萬計的蟬脫殼後的蟬衣，其實是1種中藥！徐瑋隆說明，中醫稱之為蟬蛻，是蟬科黑蚱蟬的幼蟲羽化成蟲時，所脫落的皮殼，中醫認為蟬蛻具有治疏散風熱、小兒夜啼、痙攣，以及皮膚瘙癢等功效。

徐瑋隆進一步說，剛採收的蟬蛻容易夾帶許多泥沙，在傳統藥材處理上需要將表面泥沙去除後，再去五尖（口器與足）才能入藥使用，又加上蟬蛻質輕、脆弱，炮製時除了處理乾淨外，還要同時兼顧外觀的完整性，相當不容易。

蟲生真菌「蟬花」 寄生蟬蛹或幼蟲

寄生在蟬蛹、幼蟲的蟲生真菌也能入中藥！徐瑋隆提及，1種名為蟬花的蟲生真菌，會寄生在蟬蛹或是幼蟲，吸收蟲體營養後讓其死去，長出子座，曬乾後便可入藥。如同大眾熟知的「冬蟲夏草」，但不同的是蟬花是寄生在蟬上的真菌，因此也有「冬蟬夏花」一說。

徐瑋隆補充，雖然蟬蛻看起來讓人有點心理障礙，但其實是蠻常見的中醫用藥，傳統中醫藥的概念便是從大自然中尋找人體所需元素，除了熟悉的植物藥材外，動物、真菌類與礦物類的藥材，也都來自大自然一部分！

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