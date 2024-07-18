健康網》蓮花全身寶！ 它吃100克維生素C達每日建議量35％

國健署提到，蓮藕是全穀雜糧類，含豐富維生素C，100克蓮藕維生素C就達一日建議攝取量的35%。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季是蓮花盛開的季節，蓮花不只能觀賞，還能食用！衛福部國健署表示，蓮花中的蓮子、蓮藕都是家中常見食材，兩者皆屬全穀雜糧類，如果一餐中吃到2者時，記得少吃白飯，適當食物替換，才會均衡不超標。其中，蓮藕含有豐富維生素C，100克蓮藕維生素C就達一日建議攝取量的35%，適合準備蓮藕湯、涼拌蓮藕等料理。

國健署在粉專「食在好健康」發文分享，台南白河有著「蓮鄉」的美麗別名，每年5-7月是蓮花盛開的季節，往往會吸引許多遊客前往賞蓮。蓮花不只能觀賞，還能食用，像是蓮子、蓮藕都是家中常見食材。

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國健署提到，蓮藕是全穀雜糧類，同樣重量下熱量大概是白飯一半，且有豐富維生素C，100克蓮藕，維生素C就達一日建議攝取量的35%，夏天適合用當季的蓮藕準備蓮藕湯、涼拌蓮藕等料理。

從蓮蓬採收下來的蓮子也可以食用！國健署說明，其也屬全穀雜糧類，同樣重量下與白飯相比，含有更高的膳食纖維與礦物質鉀、鎂，像是礦物質鉀與鎂分別比白飯高7.5倍、14倍。在料理上，不僅有常見的蓮子排骨湯、四神湯，也有許多人會拿來泡茶。

國健署提醒，蓮藕跟蓮子皆屬全穀雜糧類，如果一餐中有吃到2種食物的話，記得要減少白飯的量，適當食物替換，全穀雜糧類份量才會均衡不超標。

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