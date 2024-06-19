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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》宮鬥劇常見「紅花」價差大 中醫籲「這些狀況」慎用

2024/06/19 11:40

中醫指出，市面上的紅花價格落差大是番紅花和川紅花混用的結果，圖為藏紅花。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大家看宮鬥劇，可能會聽到「紅花」這項中藥材。到迪化街採買中藥材時，會發現價格不斐的除了靈芝、冬蟲夏草和人參外，還有宮鬥劇中滑胎聖藥之一的紅花，中醫師王大元表示，市面上的紅花價格落差大是番紅花和川紅花混用的結果，不過依古籍記載，番紅花的效果較川紅花顯著。

王大元在臉書專頁「元氣中醫師 王大元」發文說明，中藥常用的紅花為川紅花和番紅花，兩者其實是不同的品種，前者是菊科植物，後者則為鳶尾科植物。雖然都有活血通經、散腫解毒、祛瘀止痛的功效，但因番紅花較難採集和功效較佳，價格也因此比較昂貴。

王大元說，古籍《本草正義》提到：「西藏（番）紅花，降逆順氣，開結消瘀，與川紅花相近，而力量雄峻過之。」、《醫林集要》：「（兩者）功力亦尚相近，惟稱其（川紅花）氣味甘平，則與藏（番）紅花之膩澀濃厚者不類。」皆說明番紅花的效能較為顯著。

左為低價格的四川紅花，味辛，性溫。右為西班牙紅花。（資料照）

王大元指出，兩款紅花雖都歸屬心肝經，但其性味還是不同，藏紅花味甘、微苦，性涼；川紅花味辛，性溫。可以依照自己的體質隨證加減使用。

王大元強調，紅花與其他中藥一樣，都有可能與其他藥物互相影響，像長期服用慢性藥物（如抗凝血劑）或懷孕前期胎象不穩，都要慎用紅花，以避免過度出血。請記得紅花為活血化瘀的攻劑，若是氣血偏虛的人一定要慎用。

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