健康網》夢幻美味「紅龍果炒飯」 4步驟簡單做 營養滿分！

專家提及，紅龍果炒飯不只好吃，繽紛配色讓人食慾大開，是個營養滿分的炒飯；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕正值紅龍果產季，除了直接吃、製成果汁、果醬外，還可以做成炒飯食用！農業部邀請主廚溫國智在粉專發佈影片分享4步驟製作，不只好吃，繽紛配色讓人食慾大開，是個營養滿分的炒飯！

溫國智提到，製作前須先準備食材，準備白飯300克、青江菜100克、豬肉絲150克、薑末20克、蒜末20克、紅龍果汁50克、芋頭丁50克等食材，以及醬油1大匙、糖1小匙、米酒1大匙、胡椒粉1/4小匙4種調味料，下為4大製作步驟：

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●步驟1：先將豬肉絲炒香後，加入薑末、蒜末及調味料拌炒，拌炒均勻後先取出。

●步驟2：準備1鍋油，並將芋頭丁炸至金黃酥脆撈出。

●步驟3：將青江菜切成丁，將炒好的豬肉與米飯分成2份，1份拌入青江菜，另1份拌入紅龍果汁當中拌勻。

●步驟4：將2碗米飯放入模型中，再撒上芋頭丁就完成。

溫國智補充，若家中沒有模型者，可直接薑炒熟的青江菜與米飯加入火龍果汁拌勻，色香味俱全的同時，營養滿分的炒飯就完成了。

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