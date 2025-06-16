癌症剋星！ 新血檢早3年揪腫瘤 望掌握黃金治療期

新型血液檢測技術有望革新癌症篩檢，能在症狀出現前長達3年偵測到腫瘤釋放的微量基因突變，為早期治療爭取寶貴時間；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國約翰霍普金斯大學研究團隊開發突破性血液檢測技術，可在癌症症狀出現前3年，偵測腫瘤釋放的基因突變，開啟早期治療契機。據《SciTechDaily》報導，這項研究於今（2025）年5月22日刊於《癌症發現》（Cancer Discovery），獲美國國家衛生研究院（NIH）資助，展現多癌症早期檢測（MCED）改寫診斷未來的潛力。

研究由約翰霍普金斯盧迪希癌症中心（Ludwig Center）與金梅爾癌症中心（Kimmel Cancer Center）專家領銜，首席研究者王宇軒博士表示：「能在症狀前3年偵測癌症基因突變令人震驚，此時腫瘤遠未進展，治癒率大幅提升。」研究分析NIH資助的「動脈粥樣硬化風險研究」（Atherosclerosis Risk in Communities, ARIC）血漿樣本，探討癌症早期生物標記。

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團隊採用高精度測序技術，分析52名ARIC參與者血樣，其中26人於採樣後6個月內確診癌症，另26人未確診。結果顯示，8人採樣時MCED檢驗呈陽性，均於4個月內確診。更驚人者，6人可追溯至診斷前3.1-3.5年的血樣，其中4人已含腫瘤基因突變，證實癌症可提前3年偵測。

資深作者、盧迪希中心聯合主任沃格爾斯坦（Bert Vogelstein）強調：「這項研究為MCED設定靈敏度基準，展現極早期診斷潛力。」研究獲NIH（R21NS113016等）、盧迪希癌症研究基金及索爾·戈德曼測序中心資助，顯示跨領域合作的重要性。數據表明，早期發現可提高治療成功率。

資深作者、腫瘤學教授帕帕多普洛斯博士（Nickolas Papadopoulos, Ph.D.）指出，提前3年診斷固然有利於治療，但陽性檢測結果後的適當臨床追蹤指引仍需明確。MCED技術未來仍需進一步驗證其對不同癌症種類的偵測靈敏度，並建立標準化的篩檢流程。若能廣泛應用，將有望顯著降低晚期癌症的比例，拯救更多生命

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