健康網》大暑吃「鳳梨」求平安！也能解熱養顏 3類人少吃

中醫師表示，大暑「鳳梨」最為甜美，且有祈求平安、生意興隆之美意，故民間在此時素有吃鳳梨的習慣；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（22）日是夏季最後1個節氣大暑，也是1年中陽光最猛烈、最炎熱的時候。上祐中醫診所院長黃上邦表示，大暑「鳳梨」最甜美，且有祈求平安、生意興隆之美意，故民間在此時素有吃鳳梨的習慣，鳳梨具有潤燥解熱、消食止瀉、養顏美容等效果，但糖尿病、牙周病及胃潰瘍患者應謹慎食用，切勿空腹食用，亦不可過量食用，以免身體不適。

黃上邦進一步分享，番茄營養價值非常高，具有生津止渴、健胃消食、養顏美容等功效，更有研究指出番茄具抗氧化功能外，還可抑制癌細胞增生，甚至還能減少心血管疾病危險性，因此非常適合夏季吃。不過，因番茄性涼，故體質偏寒者應酌量攝取；番茄較酸，空腹食用將引起噁心、腹脹等不適症狀，不宜空腹食用；腸胃虛弱者亦不宜多食，以免胃酸分泌過多，造成腸胃不適。

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解暑祛濕 避生冷食物

黃上邦說，過度炎熱的天氣易耗氣傷津，又因空氣濕氣較重，人體容易受到濕邪所傷，感到食慾不振、消化不良、疲倦嗜睡，故此時養生應著重在解暑祛濕，飲食上應避免生冷食物，以免造成脾胃負擔，平時可吃瓜類蔬果，如此方可清熱解暑，亦可自製冬瓜薏仁湯、四神湯等，緩解暑熱，排除體內過多的濕氣。

炎炎夏日煩悶感 重寧心安神

夏日煩悶感，總是讓人昏昏欲睡，凡事提不起勁。黃上邦提醒，備考生、上班族最忌諱沒有充足的睡眠及精神，如此將導致讀書及工作效率變差，平時可在家以地骨皮、青蒿、遠志及天麻 自製清暑寧心茶，既有清熱解毒之效，還可養心安神，除了可當作日常皮膚保養飲品，還可增強體力，應對接踵而至的挑戰。

調養脾胃 喜食油鹹恐上火

夏季最容易出現腸胃不適的問題，黃上邦建議，應以清淡、易消化的食物為主，避免重油、重鹹或高糖的食物，不僅容易上火，還會導致肥胖，過量攝取將造成身體負擔。另外，切勿貪涼，過度食用生冷食物，恐傷及脾胃，平時可將芳香萬壽菊、枸杞及紅棗，依比例調配成健脾暖胃茶，不但可以調養脾胃，還有清肝明目的效果。

按壓3穴位 助健脾、寧心安神

●太白穴：位於足內側緣，足第1趾關節後下方肉際凹陷處。以拇指指腹由淺至深按壓，按至有痠痛感，有健脾、緩解脹氣之效。

●神闕穴：位於腹中部，肚臍中央處。先以拇指指尖揉按，再慢慢加重力度，有明顯痠痛感，達到健脾袪濕的效果。

●神門穴：位於手腕橫紋中，肌腱及小指側緣連線之凹陷處。用指腹反覆重壓神門穴，直至有痠痛感時，便有滋陰降火、寧心安神之效。

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