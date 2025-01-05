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圍爐尾牙吃火鍋團聚！ 醫教6撇步健康吃
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕歲末寒冬農曆春節將屆！機關團體、公司行號紛紛舉辦尾牙餐宴，家族圍爐免不了來鍋熱騰騰的火鍋大餐；尤其很多民眾喜愛光顧「吃到飽」餐館，往往為了「吃夠本」而暴飲暴食，造成腸胃不堪負荷及攝取過量的鈉、油脂及熱量，這些都是傷害健康的殺手，因此部澎醫師李子羚分享健康吃火鍋飲食撇步。
李子羚指出，火鍋大餐是高熱量食物主要來源，更是導致肥胖的元凶，而肥胖則是造成高血壓、高血脂、高尿酸或心血管疾病的罪魁禍首；若是攝取過多飽和脂肪，容易使膽固醇沉積在血管壁，導致血管內壁增厚、血管彈性降低及血壓上升，無形中增加3高慢性疾病和血栓、中風、心臟病風險。
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此外，油炸烹調食品及高油脂點心也應盡量避免，並減少選用油炸及奶油表層、夾層或內餡製作蛋糕點心；提醒民眾用餐以8分飽為原則，先評估套餐份量再加點生菜沙拉、水果以減少熱量與脂肪攝取量。
李子羚特別提供聰明吃火鍋6要訣給民眾參考，包括選擇餐食並養成8分飽習慣；避免熬煮過久湯頭，減少熱量及鈉的攝取；避免肉類加工品及油炸豆製品；以蔬菜取代肉類，增加飽足感及減少熱量；避免使用沙茶醬芝麻醬及蛋黃等醬料；以及減少甜食、甜湯及甜飲料。
至於慢性疾病患者飲食原則，李子羚提醒高血壓病友切忌喝多濃湯；高血脂病友應選擇低脂肉品；糖尿病友對甜點必須節制，多吃蔬菜類延緩糖份吸收；痛風病友選擇清湯，避免熬煮過久湯頭，多喝水以免引發痛風。
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