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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》腎友降磷要補鈣！ 碳酸鈣、醋酸鈣特色一次看

2025/03/18 14:19

食藥署指出，鈣對於慢性腎臟病（CKD）病人而言，還有一項關鍵功能：幫助吸附食物中的磷，也就是作為磷結合劑；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署指出，鈣對於慢性腎臟病（CKD）病人而言，還有一項關鍵功能：幫助吸附食物中的磷，也就是作為磷結合劑；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕鈣是維持骨骼健康的重要元素，食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文指出，對於慢性腎臟病（CKD）病人而言，還有一項關鍵功能：幫助吸附食物中的磷，也就是作為磷結合劑。常見的磷結合劑包括碳酸鈣與醋酸鈣，兩者各有特色，應根據個人情況選擇適合的種類。

碳酸鈣

食藥署介紹，碳酸鈣是最常見的磷結合劑，鈣含量高（約40%），但因為崩散較慢，需隨餐嚼碎服用以提升效果。此外，碳酸鈣的磷結合能力會受到胃內酸鹼值影響，使其效果不如醋酸鈣穩定。對於腎功能受損的患者，碳酸鈣因鈣含量較高，可能增加高鈣血症與血管鈣化的風險，因此需謹慎使用。

醋酸鈣

食藥署指出，醋酸鈣的鈣含量較低（約25%），但磷結合能力較強，且溶解度較高，可直接整顆吞服。對於血磷難以控制的透析患者，醋酸鈣能有效降低血磷，同時降低高鈣血症風險。不過，醋酸鈣的味道較刺激，且腸胃不適的發生率較高，可能影響患者的服藥意願。

食藥署介紹，常見的磷結合劑包括碳酸鈣與醋酸鈣，兩者各有特色，應根據個人情況選擇適合的種類；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署介紹，常見的磷結合劑包括碳酸鈣與醋酸鈣，兩者各有特色，應根據個人情況選擇適合的種類；圖為情境照。（圖取自freepik）

如何選擇適合的磷結合劑？

●血磷控制困難者：建議選擇醋酸鈣，因其磷結合能力較強。

●需控制鈣攝取者：高鈣血症風險較高者，應由醫師指導調整劑量。

●定期監測：應定期檢測血鈣與血磷，確保維持在安全範圍內。

食藥署總結，對於腎友而言，醋酸鈣通常比碳酸鈣更適合作為磷結合劑。但每位病人的情況不同，建議在醫師指導下，選擇適合的補充劑，並定期監測相關指標，以維持健康。

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