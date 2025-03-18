救難英雄！彰基16位醫護成特搜隊 中部唯二獲國際認證

實戰模擬地震現場搶救大量傷患，過程逼真寫實。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕換裝就是不一樣！彰化基督教醫院醫護人員日前參加彰化縣消防局特種搜救隊的「中型都市搜救隊伍能力認證」測試，該認證依據聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）及國際搜救諮詢組織（INSARAG）標準，這支隊伍成功通過考驗，正式成為國家級搜救隊，並是中部地區唯二（台中、彰化）獲得此嚴格認證的團隊。

彰基急診暨重症醫學部主任李宗翰表示，彰基醫護自兩年前開始投入特搜訓練，這次派出16人（8名醫師、8名護理師）組成特搜醫療小組，成員自願利用休假時間參與高強度訓練，提升災害應變能力。本次演練模擬地震後的災區場景，醫護人員須處理大量傷患，包括檢傷分類、壓砸傷處置、斷肢保存等，與消防隊員並肩作戰，展現醫消合作的價值。

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實戰模擬長時間壓砸傷患脫困獲救，送進災難現場醫療帳棚內搶救生命。（彰基提供）

李宗翰說，醫護進入災害現場，才能真正理解第一線需求，「這不只是技術考驗，更是實戰訓練，讓我們更清楚災難現場真正需要的是什麼。」他們必須在短時間內做出關鍵決策，確保傷者即時救治並安全送醫，同時與其他醫療機構、應變單位協調後送流程，考驗團隊的協作能力。

經過嚴格評估，彰化縣特搜隊成功取得「中型搜救隊伍能力認證」，證明該隊伍可在36小時內自主完成搜救與醫療作業，無需仰賴外援。彰基16位特搜醫療小組在認證過程中發揮關鍵作用，提供即時醫療支援，提高整體救援效率。

彰基醫務秘書林晏任指出，彰基在總院長陳穆寬的支持下，投入大量資源發展急重症醫療、緊急救護，強化醫療韌性。本次特搜隊認證，彰基不僅負責藥品供應（包含管制藥品攜出流程制定），更動員16名醫護，為國內醫療院所參與特搜訓練規模最大的一次。

彰基原有區域災難醫療救護隊（DMAT），但特搜隊的運作模式不同，醫護不再只是等待病患，而是深入災害現場，參與吊掛救援、狹小空間救援、災區公共衛生維持等任務。經過此次訓練，彰基具備將醫療救援投射至全台，甚至國際的能力。

實戰模擬透過無線電聯絡當地緊急醫療機構現場協調，將患者安全送達當地醫療院所，過程分秒必爭。（彰基提供）

換上裝更英勇！彰基16位醫護人員從白袍換裝成特搜隊服，個個英姿煥發，消防局長施順仁（前排左4）讚賞有加。（彰基提供）

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