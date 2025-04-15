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攝護腺數據異常找不到病灶 正子攝影揪出癌細胞

2025/04/15 05:30
攝護腺數據異常找不到病灶 正子攝影揪出癌細胞

▲PSMA正子攝影揪出復發的腫瘤病灶。（紅色箭頭處）（北榮提供）

記者林惠琴／台北報導

攝護腺數據異常找不到病灶 正子攝影揪出癌細胞

▲北榮團隊分享攝護腺癌治療成果。（記者林惠琴攝）

62歲江先生10年前因攝護腺癌接受機器手臂輔助根除性攝護腺切除手術，術後攝護腺特異抗原（PSA）一度下降，但隨後數值又逐漸上升，即使加上荷爾蒙去勢治療仍無法穩定病情，進一步透過正子攝影檢查發現骨盆腔內隱藏局部復發病灶，所幸經放射治療後，PSA指數接近歸零，追蹤1年半未再復發。

放射治療 指數接近歸零

台北榮總泌尿部主任黃逸修表示，侷限性攝護腺癌的治療方式，主要包括外科手術、放射線治療及荷爾蒙治療等，經過治療的患者，一般會以血液中的PSA指數追蹤療效。然而，臨床上經常遇到的難題是當PSA指數異常升高時，傳統影像檢查往往無法精確找出病灶位置，導致難以進行下一步治療。

不過，黃逸修指出，現在已有攝護腺細胞膜抗原（PSMA）正子攝影（PET），透過PSMA導向的同位素製劑，能夠在體內尋找並標記攝護腺癌細胞，搭配高解析度的核磁共振（MRI），有助於提供精準的定位影像，協助發現潛藏病灶，進一步決定是否進行局部放射治療，或是採用177Lu-PSMA標靶核種治療。

以江先生的狀況來看，黃逸修說明，原本找不出PSA上升的原因，但在接受PSMA正子攝影後，發現病灶潛藏在骨盆腔局部，後續經醫療團隊評估使用放射治療，針對復發的病灶進行攻擊，PSA指數顯著下降至0.008ng/mL（奈克／毫升），並在1年半的追蹤中未見復發，已成功脫離荷爾蒙去勢治療。

黃逸修提醒，男性攝護腺癌發生率逐年上升，已成為健康威脅；依照111年癌症登記報告，攝護腺癌為男性癌症發生率第3名，尤其在超過50歲的男性族群中持續上升，必須提高警覺。

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