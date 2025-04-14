萬美基金會拜會衛福部澎湖醫院 提供「罹癌經濟困難」家庭醫療補助

萬美基金會拜會澎湖醫院，雙方合作癌症補助。（澎湖醫院提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕為扶助因罹患癌症導致家庭經濟陷入困境的民眾，財團法人萬美基金會特針對年齡介於25-65歲、具我國國籍、領有重大傷病卡，且符合基金會財產標準者，提供每案最高新臺幣35萬元之醫療費用補助，協助其渡過治療期間的經濟難關。

基金會創辦人林信傑先生今（14）日特地偕同顧問林盎然、專案經理施亭因，及海洋公民基金會董事吳雙澤，拜會衛生福利部澎湖醫院院長匡勝捷，就補助罹癌家庭的合作模式與流程進行交流。

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林信傑表示，自己於美國經商多年略有成就，30年前即開始從事公益事業，2017年成立3個公益信託。多年前曾與慈濟基金會共同資助1位墨西哥癌症患者，讓他度過治療的艱辛歷程，也因此啟發了協助癌友的志願。2024年正式成立萬美基金會，邀集醫師、護理師及律師等專業人士組成董事會，致力於台灣青壯年癌症患者的自費醫療補助，扶持家庭經濟支柱不因疾病而垮台。

匡勝捷表示，誠摯感謝萬美基金會對澎湖民眾的關懷與實質協助，該基金會聚焦於青壯年患者，對於許多家庭來說，若能於患病確診之初即時獲得支援，可以避免家庭因癌症醫療費用而陷入危機，所幫助的不僅是個人，更可能是一個家庭。民眾若有需了解該項補助申請資格及辦法者，請洽詢澎湖醫院社工室相社工，聯絡電話：（06） 926-1151 分機 50717。

萬美基金會提供癌症補助，照顧澎湖罹癌民眾及家庭。（澎湖醫院提供）

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