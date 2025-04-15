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車禍撞傷肚子 意外發現肝癌

2025/04/15 05:30
車禍撞傷肚子 意外發現肝癌

▲張婦接受光子刀治療。（照片提供／張博竣）

文／張博竣

車禍撞傷肚子 意外發現肝癌

▲圖1：電腦斷層顯示，張婦的肝腫瘤約5公分。（照片提供／張博竣）

77歲的張女士因騎機車發生車禍，肚子撞傷，檢查時竟意外發現有5公分大的肝腫瘤，經治療10個月後，戰勝肝癌，她意外發現肝癌，得以及早治療，人生轉向「彩色」。

車禍撞傷肚子 意外發現肝癌

▲圖2：電腦斷層顯示，張婦的肝腫瘤都已萎縮。（照片提供／張博竣）

及早治療 戰勝病魔

張女士去年6月時騎機車和汽車擦撞，她被送到急診時，因肚子痛被安排做電腦斷層，發現其肝臟有1個5公分大的腫瘤（圖1），並未向外擴散，為第2期，在車禍傷勢無大礙後展開治療，考量其年紀較大，有高血壓及糖尿病，也有呼吸衰竭病史，因而採化學注射及電燒治療，並且持續追蹤。

今年1月，發現腫瘤仍有1.5公分尚未完全消失，評估張婦身體狀況，採用光子刀立體定位放射治療，在高劑量高精準及超短療程的放射線治療之下，經過5次療程結束後再檢查，腫瘤全部萎縮（圖2）。

隨著醫療進步，肝癌治療方式多元，從開刀、換肝、電燒、栓塞、化學治療、質子治療到標靶藥物、免疫藥物，每種療法都有其優點和限制。但最重要的是，如果能早期發現，儘早治療，肝癌並不可怕。

過去之所以聞肝病色變，在於肝臟無痛覺神經，常被稱作「沉默器官」，當患者出現黃疸或疼痛感時，常已進展至肝硬化或肝癌晚期，在治療成效上就困難多了。

張女士見證了早期治療，可以戰勝肝癌。如果沒有發生車禍，根本無從發現其肝腫瘤，因為她沒有健檢的習慣，只聽過電視廣告詞「肝若不好，人生是黑白的…」對於肝病的認知是不足的，而臨床上，約有1/3-1/2的肝癌是意外發現的，顯示國人需加強定期健檢的觀念。

（作者為衛生福利部彰化醫院放射腫瘤科醫師）

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