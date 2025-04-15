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全身疼痛竟是「公主病」 藥物＋靜脈營養點滴減緩症狀

2025/04/15 05:30
全身疼痛竟是「公主病」 藥物＋靜脈營養點滴減緩症狀

▲陳惠萱主任表示，長期疼痛患者在排除其他病因後，可考慮結合藥物與靜脈營養等輔助療法。 （記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

台中50多歲林姓女子，半年來飽受全身性疼痛折磨，形容疼痛如電擊般四處竄流，伴隨灼熱感、失眠與情緒低落，影響日常生活。四處求醫才確診為「纖維肌痛症」（俗稱公主病），但因服藥後容易頭暈、噁心且疼痛改善不大，就醫後，透過調整藥物及結合靜脈營養點滴療法，疼痛減緩約8成，且藥量降至最低，大幅提升生活品質。

中樞神經系統 異常放大疼痛訊號

長安醫院神經內科主任陳惠萱表示，纖維肌痛症俗稱公主病，是一種因中樞神經系統異常放大疼痛訊號所致的慢性疾病。症狀包括持續的廣泛性疼痛、慢性疲勞及睡眠問題等，若症狀持續3個月以上，並排除其他病因如自體免疫疾病、甲狀腺疾病、癌症等，就可能診斷為此病。但因抽血等檢查均為正常，使得患者常經歷漫長的求醫過程，甚至被誤解為「無病呻吟」。

陳惠萱指出，此病症目前以藥物控制為主，包括抗癲癇藥、抗焦慮或抗憂鬱藥等，但可能帶來嗜睡、體重增加、注意力不集中等副作用。該名患者服藥後若症狀稍有緩解，一停藥便全面復發，猶如被病痛緊緊纏繞。

陳惠萱表示，考量其狀況後，建議輔以自費的「靜脈營養點滴療法」，結合功能醫學概念，調整飲食、生活作息及補充營養素。經過4-5次靜脈點滴後，患者疼痛明顯下降，且精神狀態和睡眠品質也都明顯改善，生活終於回歸正常，讓她如釋重負。

陳惠萱呼籲，若出現慢性疼痛、疲勞或睡眠問題，應及早尋求專業評估，找到適合自己的治療方式，早日擺脫「公主病」。

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