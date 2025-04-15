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健康 > 杏林動態

越醫來台取經 與高榮簽署MOU將派員受訓

2025/04/15 09:33

越南SIS醫院來台至高雄營總吸取臨床上的醫療實務經驗。（高榮提供）

越南SIS醫院來台至高雄營總吸取臨床上的醫療實務經驗。（高榮提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄榮民總醫院今（14）日與越南SIS醫院（Stroke International Services General Hospital）簽訂醫療合作與人員培訓計畫的合作備忘錄，高榮將成為越南專業醫師的培訓基地，提供專業訓練，將台灣醫療經驗實務導入越南醫院。

高榮指出，越南SIS醫院是以治療腦中風、心血管照護的專責醫院，高榮長期深耕東南亞醫療交流，尤其與越南的合作關係日益緊密。在合作尚未啟動前，SIS醫院已派遣2名學員至高雄榮總接受專業訓練，並順利完成課程返回越南服務，將台灣醫療經驗導入當地實務。SIS醫院預計於今年9月再薦送新一批醫師來台進行進修，進一步擴大培訓成果。

值得一提的是，本次簽約現場亦有來自越南慶和省綜合醫院的5位進修醫師出席，分別在高榮醫務企管部、婦女醫學部、骨科部與神經內科等單位進行臨床觀摩與專業實習，展現高雄榮總在國際醫療交流與人才培育上的持續投入與成果。

高榮院長陳金順表示，非常樂見來自越南的醫療夥伴選擇高雄榮總作為進修基地。透過知識與經驗的交流，不僅提升雙方的醫療水準，也深化彼此的情誼與合作。高榮將持續投入資源，協助更多來自國際的醫事人員培訓，共同為亞太區域健康福祉盡一份心力。

SIS醫院心臟內科主任Dr. Chinh也對高榮總的專業培訓表達誠摯感謝，他說，學員們在這裡獲得寶貴的臨床經驗，也感受到台灣醫療團隊的用心與溫暖。期待未來持續深化合作，造福更多病患。

高雄榮總與越南SIS醫院簽署合作備忘錄，未來越南將派員來台受訓，將台灣醫療的實務經驗帶回越南。（高榮提供）

高雄榮總與越南SIS醫院簽署合作備忘錄，未來越南將派員來台受訓，將台灣醫療的實務經驗帶回越南。（高榮提供）

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