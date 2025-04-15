台灣心肌梗塞學會首頒「護心獎」 北榮獲團隊獎

雙和醫院的個案管理師江婉婷，長年致力於急性冠心症照護，獲首屆護心獎個人獎。（台灣心肌梗塞學會提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕為表彰臨床端在心肌梗塞照護領域的卓越貢獻，台灣心肌梗塞學會（TAMIS）今（2025）年首度設立「護心獎」，分為團隊獎與個人獎兩大類別，13日公開表揚，團隊獎由台北榮民總醫院心肌梗塞團隊獲得，個人獎得主則是雙和醫院個案管理師江婉婷。

TAMIS護理委員會主委暨台北醫學大學附設醫院教學部醫事副主任郭淑柳表示，希望透過「護心獎」鼓勵照護團隊持續精進、相互交流。參賽者需繳交臨床創新事蹟、實證資料並進行現場簡報，經由專家嚴謹評選出獲獎名單。

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TAMIS理事長暨台北醫大附設醫院副院長黃群耀醫師公布，首屆護心獎團隊獎為台北榮民總醫院心肌梗塞團隊，主題為打造「心寧無懼圈，建構全人照護地圖」，醫護團隊建構心肌梗塞綠色心通道緊急啟動系統，結合院內早期預警機制、復甦後緊急照護流程、目標體溫管理及跨科整合的照護體系，橫跨急診、病房至出院準備服務，實踐「全人、全家、全程、全隊、全社會」的照護理念。

北榮團隊不僅提升住院期間的心臟復健啟動率，亦整合個案管理、臨床指引與資訊儀表板，讓心肌梗塞的追蹤與照護具備精準性與持續性。個案分享中也呈現重症心肌梗塞病患透過高效率團隊介入成功搶救並重返日常生活的實例，展現醫護團隊臨床應變與協作的實力。

TAMIS榮譽理事長暨屏東基督教醫院副院長黃偉春醫師指出，首屆護心獎個人獎得主為服務於雙和醫院的個案管理師江婉婷，她長年致力於急性冠心症、心臟衰竭與罕見心血管疾病的個案照護，除建立多支跨科照護團隊，更發展個管師專屬的心肌梗塞智能照護資訊平台，整合臨床數據與追蹤系統，有效提升照護效率與病人自我管理能力，她也將SDM醫病共享決策導入照護流程，協助病人於病程不同階段做出最適選擇。

其他入圍獎名單，團隊包括衛生福利部雙和醫院心臟內外科專責病房、奇美醫院「心動奇機」團隊、以及台北醫學大學附設醫院「心心相印」團隊。獲頒個人入圍獎的包括三軍總醫院副護理長王佩茹、台北榮民總醫院個管師張耀譽。

台灣心肌梗塞學會今年頒發首屆護心獎，團隊獎由台北榮民總醫院心肌梗塞團隊獲得。（台灣心肌梗塞學會提供）

台灣心肌梗塞學會今年頒發首屆護心獎，表彰臨床端在心肌梗塞照護領域的卓越貢獻。（台灣心肌梗塞學會提供）

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