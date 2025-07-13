健康網》心電圖肺高壓偵測系統 榮總添加生力軍

肺高壓為一種高死亡率的心肺疾病，全球患者超過2500萬人；示意圖。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕全球首款跨國、跨中心驗證的「心電圖肺高壓偵測系統」，讓肺高壓偵測系統結合人工智慧與心電圖分析技術，無需額外的臨床參數，只需搭配常見心電圖機與個人電腦，即可於5至10分鐘內完成判讀。

「心電圖肺高壓偵測系統」已於台北及台中榮總、成功大學附設醫院及日本Makiminato與Nakagami醫院完成跨院與跨國場域驗證，並成功應用於多種心電圖機型，展現高度穩定性與廣泛通用性。目前已導入實際臨床場域，協助醫師快速識別高風險患者，有效提升早期診斷效率。

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肺高壓為一種高死亡率的心肺疾病，全球患者超過2500萬人。由於早期症狀不明顯，且缺乏即時、便捷的篩檢工具，常導致延遲診斷，增加病人死亡風險。本次開發的肺高壓偵測系統結合人工智慧與心電圖分析技術，無需額外的臨床參數，只需搭配常見心電圖機與個人電腦，即可於5至10分鐘內完成判讀。其診斷效能顯著優於傳統醫師，靈敏度高達83.1%，AUC可達0.86。

世界衛生組織（WHO）在1998年公布的紐約心臟協會功能活動分級，將肺動脈高壓活動功能分級分為4級：

●第1級

身體活動沒有受到限制，一般活動不會造成過度的呼吸困難。

●第2級

身體活動輕度受到限制，一般活動會造成過度的呼吸困難、疲勞。

●第3級

身體活動明顯受到限制，休息時會感到舒適，稍微從事一般活動會導致過度的呼吸困難、疲勞、胸痛或幾乎昏厥。

●第4級

即使是休息時也會感到呼吸困難、疲勞等症狀，任何活動都會增加身體不適的程度。若突然發現行走能力變差、走不遠、容易喘、容易累，請務必及早檢查，並積極接受治療，才能有效控制病情。

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