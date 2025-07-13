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健康 > 名人健康事

健康網》蔡小虎鼻子彎了 睡到一半呼吸中止

2025/07/13 21:50

〔健康頻道／綜合報導〕花甲藝人蔡小虎日前在與龍千玉與孫淑媚、楊子儀一同拍攝《花甲少年趣旅行》在出外景的車上，竟睡到一半突然停止呼吸、發出鼾聲，並自爆：「我有睡眠呼吸中止症。」他說，自己在小時候被籃球近距離打到流鼻血，醫生說他的鼻子彎曲得非常嚴重，但若沒影響到生活，就不用動手術。

根據「澄清醫院中港分院衛教資料」，睡眠呼吸中止症狀中有鼻中隔偏曲，人體的鼻腔由中間的一塊骨板分割成左右兩個通道，而這個骨板就叫做鼻中隔。鼻中隔是由黏膜所包覆的軟骨與硬骨共組而成，具有三個重要功能，分別為：穩定調節鼻腔內的氣流、支撐鼻腔內黏膜，以及支撐外鼻。

澄清醫院中港分院耳鼻喉醫師郭哲宏說明，鼻中膈彎曲除了基因遺傳、鼻腔軟硬骨發育速度不均，大都因外傷撞擊導致，但這類病人有鼻塞、流鼻水、呼吸不順暢、用嘴巴呼吸，身體不適時可能出現頭暈、頭痛、胸悶、心跳加快，最嚴重會睡眠障礙、記憶力不集中。

蔡小虎因長期忽略「鼻中隔彎曲」症狀，已引起併發症，也就是罹患睡眠呼吸中止症。郭哲宏表示，也有患者會反復性流鼻血、慢性咽喉炎、氣管炎、慢性肥厚性鼻炎、鼻竇炎、中耳炎等。

鼻中膈彎曲治療：


1.傳統鼻中膈鼻道成型術

2.微創內視鏡手術

3.功能性鼻整形

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