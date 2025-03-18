歷時3年 馬公市第三衛生所新建工程舉辦動土典禮

澎湖縣長陳光復與議長陳毓仁，率同各界貴賓共同動土。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市第三衛生所今（18）日舉行新建工程動土典禮，由縣長陳光復擔任儀式主典者，進行祝禱、上香、獻花、獻果、獻酒等敬獻儀式，祈禱工程圓滿、平安順利。縣長及議長陳毓仁、副縣長林皆興、秘書長楊書舜、議員蘇陳綉色、吳政杰、魏睿宏、議會秘書長鄭嘉薇、工務處長林文藻、衛生局長陳淑娟及上滕聯合建築師事務所建築師等共同見證，使動土典禮圓滿舉行，工程正式啟動。

陳光復表示，馬公市第三衛生所的設立源於為應對人口老化與多元醫療需求，進行慢性病防治所組織改革後，2019年1月1日正式成立的，且因現有建築設施空間狹小，無法滿足當前醫療衛生業務需求。因此，澎湖縣政府啟動新建計畫，積極向中央爭取預算。

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由於離島工程建築成本高，從2次流標，到3度爭取中央離島建設基金與衛生福利部增補經費支持，縣政府及議會與立委等相關單位付出極大的努力與協調。終於在去（2024）年籌得總經費6700萬元，其中包含離島建設基金1040萬元，衛福部4197萬元，縣配合款1463萬元，才得以在今年1月15日以5113萬7000元發包，預計明年7月完工。

新建第三衛生所，為兩層樓建物，總樓地板面積300坪，較現有面積多2.6倍，新設空間包括一般門診室、復健室、諮詢室、檢查室、辦公室、慢性病衛教室、護理辦公室及會議室等設施，能夠讓縣民就醫滿意度有感提升，而且居家醫療及早期療育服務更是該所重點工作。

馬公第三衛生所，歷經二次流標終於順利發包動工。（記者劉禹慶攝）

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