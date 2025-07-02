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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

胃食道逆流恐釀食道癌 微創手術助改善

2025/07/02 11:08

苗栗市私立大千醫院外科部主任馮啟彥建議，嚴重胃食道逆流的病人可接受微創手術改善症狀。（大千醫院提供）

苗栗市私立大千醫院外科部主任馮啟彥建議，嚴重胃食道逆流的病人可接受微創手術改善症狀。（大千醫院提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕不少民眾因工作忙碌、壓力大、3餐作息不正常、暴飲暴食及抽菸喝酒，導致胃食道逆流纏身。苗栗市私立大千綜合醫院外科部主任馮啟彥表示，有胃食道逆流的病人千萬不可輕忽，若沒有妥善治療，小心會發展成食道癌。

馮啟彥指出，近半年已診治過3位嚴重胃食道逆流的病人，都是長期深受胃食道逆流之苦，常有上腹痛、胸悶、喉嚨不舒服等症狀，雖一直以藥物治療，但狀況仍未改善，每次吃東西時總是擔心症狀發作。近期因胃鏡檢查發現，食道下緣靠近胃的部分，已出現巴瑞特氏食道炎，亦即食道癌的前兆，所幸，3位病人在接受腹腔鏡微創胃食道逆流手術後恢復良好，症狀也大幅改善，不僅不需再長期服藥，飲食上也不再提心吊膽。

3位病人胃鏡檢查都發現巴瑞特氏食道炎（黃圈處），且賁門（綠圈處）鬆弛。（大千醫院提供）

3位病人胃鏡檢查都發現巴瑞特氏食道炎（黃圈處），且賁門（綠圈處）鬆弛。（大千醫院提供）

馮啟彥表示，造成胃食道逆流的原因就是食道和胃之間的賁門鬆弛，導致胃酸及胃裡面的食物往上跑進食道、甚至喉嚨，因此常出現胸口灼熱感（俗稱火燒心）、喉嚨痛、吞嚥困難等症狀。此種情形若長期下來，胃酸會腐蝕食道下緣，產生巴瑞特氏食道炎，進而發展成食道癌，因此千萬不可忽視胃食道逆流的問題。

馮啟彥指出，一般胃食道逆流的治療方式多是採用飲食控制與藥物治療，若2種方式的治療效果不佳時，則建議可接受腹腔鏡微創胃食道逆流手術。腹腔鏡微創胃食道逆流手術是將鬆弛的賁門縫緊，若有合併發生橫隔膜食道裂孔疝氣，亦可同步處理。因是以腹腔鏡微創手術進行，所以傷口小、復原快，對於症狀改善也有很大的幫助。

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