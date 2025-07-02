隱形殺手！主動脈剝離年輕化 光田醫師搶救2患者

60多歲男性患者恢復狀況穩定，後續門診定期追蹤中。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕主動脈剝離是不乎輕忽的隱形致命殺手，近日台中市光田醫院接連收治兩名主動脈剝離的患者，其中一位60多歲男子由家人送往光田綜合醫院大甲院區就醫，到院時已呈現休克狀態。將患者送至向上院區轉院過程突發心包膜填塞，導致心臟受到壓迫，病況一度急轉直下，醫師蘇銓男與醫療團隊搶救10小時後，完成破裂主動脈切除與人工血管重建，才穩定病情。

光田醫院心臟血管外科醫師蘇銓男指出，一名60多歲的男性突發胸痛、背痛，由家人發覺異常後緊急送往光田醫院大甲院區就醫，到院時已呈現休克狀態。經初步診斷為A型主動脈剝離，由於病情危急，院方隨即依急重症分流機制啟動綠色通道，透過兩院區間即時溝通與資源整合，緊急手術救回一命。

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另一名40多歲男性患者則因上腹痛、嘔吐、四肢無力到急診就醫，起初症狀類似急性心肌梗塞且心電圖也有異常變化，最終確診為A型主動脈剝離，緊急開刀8小時後成功脫險。

值得注意的是，兩位患者皆患有高血壓，且服藥不規律、作息不正常、平時還有飲酒習慣。蘇銓男提醒，主動脈剝離的疼痛會隨著剝離處的嚴重度而不同。許多人一開始會誤認為拉傷或背痛，但長期疼痛未改善，且使用肌肉鬆弛劑也無好轉時，則應盡速就醫檢查。尤其三高族群、曾中風者，有抽菸、飲酒習慣者，皆屬高風險族群。

此外，現今主動脈剝離也有年輕化趨勢，因此應維持良好飲食習慣、減輕心理壓力，降低風險。

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