百日咳病例創10年新高 6月爆4起家庭校園群聚

▲疾管署指出，百日咳的發病年齡高峰是6個月以下的嬰兒和11-18歲的青少年；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林惠琴／台北報導

▲疾管署副署長羅一鈞提醒民眾注意防範百日咳感染風險。（記者林惠琴攝）

疾管署昨公布上個月新增17例百日咳，其中北部1起家庭延伸校園群聚9例，以及3起家庭群聚分別為北部家庭3例、中部家庭2例、南部家庭2例。今年百日咳累計35例均為本土病例，是近10年同期新高，包含8起家庭群聚，以青少年、嬰兒為大宗。

嬰兒、青少年發病高風險

1起家庭延伸校園群聚的指標個案為10多歲青少年，5月下旬起咳嗽、流鼻水，因未改善而多次就醫，經採檢通報於6月中旬確診，匡列145名密切接觸者，其中同住家人4名及同班同學4名也確診，全案累計9例，相關接觸者預計健康監測至7月10日。

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3起家庭群聚分別為北部70多歲女性與其2名同住家人、中部1個月大男嬰及其母親、南部50多歲女性及其母親，各已匡列接觸者3至6人不等，將健康監測至7月16日、15日、24日。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，今年累計35例百日咳，包含1起家庭延伸校園群聚與7起家庭群聚，以11至18歲占37%為多，其次是6個月以下嬰兒占23%。

疾管署副署長羅一鈞指出，百日咳發病年齡高峰是嬰兒與青少年，因嬰兒尚未獲得足夠疫苗保護力、青少年疫苗保護力逐漸減弱。青少年症狀較輕微，嬰兒嚴重則可能導致肺炎、腦炎，甚至未打疫苗致死率約1%至3%，呼籲家長按時帶孩子接種疫苗。

新生兒腸病毒 增1例不治

新生兒腸病毒疫情持續，新增1例北部未滿月男嬰死亡。疾管署防疫醫師林詠青表示，男嬰出生後第4天出現嗜睡、活動力下降及發紺，隔日心搏過緩及呼吸困難收治於加護病房，但仍發生心肌炎、肝炎與多重器官衰竭等，發病後第3天死亡，感染型別檢驗中，是今年第5例新生兒腸病毒死亡。羅一鈞提醒，預估至7月為新生兒腸病毒流行期間，家長要提高警覺。

M痘、日本腦炎 邁入流行季

另外，上週新增4例本土M痘，為本國籍30多歲男性，3例居住北部、1例南部，皆曾透過交友軟體與不特定對象發生親密行為，疾管署提醒暑期為M痘流行高峰期，符合公費民眾應儘速完成2劑疫苗接種。

現值日本腦炎流行季，新增5例居住於台中南屯、彰化花壇、雲林北港、屏東崁頂及高樹，均住院治療中，居住地附近均有豬舍、水稻田或鴿舍等高風險場域。

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