新冠JN.1疫苗 4月8日起3類人可再打1劑

疾管署副署長曾淑慧表示，4月8日起提供65歲以上長者、55至64歲以上原住民，以及出生滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者，增加接種1劑JN.1疫苗。（資料照，記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕新冠疫情持續出現重症病例，衛福部疾管署今（18）日宣布，4月8日起提供65歲以上長者、55至64歲以上原住民，以及出生滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者，增加接種1劑JN.1疫苗，但與前1劑要間隔至少6個月（180天），強化保護力。

疾管署副署長曾淑慧表示，JN.1疫苗自去（2024）年10月1日起提供民眾接種，但疫苗保護力會隨著時間遞減，因此參考美國疾病管制暨預防中心（CDC）接種建議，並經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議討論，決議3大類對象可再打1劑。

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曾淑慧指出，從4月8日起，65歲以上長者、55至64歲原住民、出生滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者，可再接種1劑JN.1疫苗，但與前1劑間隔至少6個月（180天），呼籲符合接種資格民眾踴躍接種。

其中，出生滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者，包括目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者、器官移植患者／幹細胞移植患者、中度／嚴重先天性免疫不全患者、洗腎患者、人類免疫缺乏病毒感染患者、目前正使用高度免疫抑制藥物者、過去6個月內接受化學治療或放射線治療者，以及其他經醫師評估有免疫不全或免疫力低下者。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，上週新增6例新冠併發重症本土病例及1例死亡病例；自去9月至今，新冠併發重症本土病例累計522例，其中112例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多。近4週本土病例新冠變異株檢出以XEC為主，其次為JN.1、LP.8.1等。

疾管署統計，JN.1疫苗累計接種204.3萬人次，其中莫德納191.6萬人次，Novavax則是12.7萬人次。目前全國JN.1疫苗庫存充足，12歲以上可從莫德納及Novavax疫苗廠牌擇一接種，滿6個月以上至11歲兒童則依核准適應症，僅限接種莫德納疫苗，

另外，上週類流感門急診就診約10.8萬人次，呈下降趨勢，但仍處流行期；腹瀉門急診就診為21.1萬人次，也較前一週下降18.4%，卻仍為近5年同期最高，而近4週共242起腹瀉群聚通報案件，亦為近5年同期最高，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計152起，以檢出諾羅病毒150件、占98.7%為多，疾管署提醒民眾要持續注意防疫措施。

可增加接種1劑JN.1疫苗的對象說明。（疾管署提供）

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