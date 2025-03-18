自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新冠JN.1疫苗 4月8日起3類人可再打1劑

2025/03/18 14:56

疾管署副署長曾淑慧表示，4月8日起提供65歲以上長者、55至64歲以上原住民，以及出生滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者，增加接種1劑JN.1疫苗。（資料照，記者林惠琴攝）

疾管署副署長曾淑慧表示，4月8日起提供65歲以上長者、55至64歲以上原住民，以及出生滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者，增加接種1劑JN.1疫苗。（資料照，記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕新冠疫情持續出現重症病例，衛福部疾管署今（18）日宣布，4月8日起提供65歲以上長者、55至64歲以上原住民，以及出生滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者，增加接種1劑JN.1疫苗，但與前1劑要間隔至少6個月（180天），強化保護力。

疾管署副署長曾淑慧表示，JN.1疫苗自去（2024）年10月1日起提供民眾接種，但疫苗保護力會隨著時間遞減，因此參考美國疾病管制暨預防中心（CDC）接種建議，並經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議討論，決議3大類對象可再打1劑。

曾淑慧指出，從4月8日起，65歲以上長者、55至64歲原住民、出生滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者，可再接種1劑JN.1疫苗，但與前1劑間隔至少6個月（180天），呼籲符合接種資格民眾踴躍接種。

其中，出生滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者，包括目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者、器官移植患者／幹細胞移植患者、中度／嚴重先天性免疫不全患者、洗腎患者、人類免疫缺乏病毒感染患者、目前正使用高度免疫抑制藥物者、過去6個月內接受化學治療或放射線治療者，以及其他經醫師評估有免疫不全或免疫力低下者。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，上週新增6例新冠併發重症本土病例及1例死亡病例；自去9月至今，新冠併發重症本土病例累計522例，其中112例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多。近4週本土病例新冠變異株檢出以XEC為主，其次為JN.1、LP.8.1等。

疾管署統計，JN.1疫苗累計接種204.3萬人次，其中莫德納191.6萬人次，Novavax則是12.7萬人次。目前全國JN.1疫苗庫存充足，12歲以上可從莫德納及Novavax疫苗廠牌擇一接種，滿6個月以上至11歲兒童則依核准適應症，僅限接種莫德納疫苗，

另外，上週類流感門急診就診約10.8萬人次，呈下降趨勢，但仍處流行期；腹瀉門急診就診為21.1萬人次，也較前一週下降18.4%，卻仍為近5年同期最高，而近4週共242起腹瀉群聚通報案件，亦為近5年同期最高，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計152起，以檢出諾羅病毒150件、占98.7%為多，疾管署提醒民眾要持續注意防疫措施。

可增加接種1劑JN.1疫苗的對象說明。（疾管署提供）

可增加接種1劑JN.1疫苗的對象說明。（疾管署提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中