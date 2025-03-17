限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
謠言終結站》解便秘靠「愛愛」？ 醫：短暫偶發現象
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕網路傳言「性愛能解便秘」到底是真是假？禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智說明，站在專業的醫學角度來看，性愛過程所產生的物理衝撞，的確有可能會對排便、排尿、血液循環造成些影響，但這其實都是短暫的偶發現象，無法成為長期有效的治療方案。
愛愛太激烈 小心囊腫、腫瘤破裂
想靠性愛解便秘？陳威智在臉書專頁「痔瘡專家 陳威智醫師-微創痔瘡手術」發文表示，過度的性愛可能未蒙其利、先受其害，除了耳鳴、失眠、月經不順暢的反饋，過去也曾聽聞囊腫、水瘤的患者自己不知情，結果就因性愛過度衝撞，導致腫瘤破裂出血，結果在三更半夜送急診。如果正為便秘問題苦惱，建議還是從健康的飲食習慣和適當的運動下手。
請繼續往下閱讀...
每天1份優格或益生菌 護腸這5招
陳威智也曾衛教指出，若是已經有痔瘡或腸胃問題，記得避免辛辣、刺激性食物，同時也要養成定時如廁的習慣，想要養成健康腸道，則可以依循下列方法。
●多吃蔬果：每天3份蔬菜搭配2份水果，補充膳食纖維。
●喝足水分：不喝飲料，每天喝足2000ml的水。
●每天步行30分鐘：促進腸胃蠕動，讓排便更順利。
●遠離油炸與高糖食物：減少腸胃負擔，讓痔瘡遠離你。
●增加益生菌攝取：每日1份優格或益生菌補品，調整腸道菌叢。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應