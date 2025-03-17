謠言終結站》解便秘靠「愛愛」？ 醫：短暫偶發現象

性愛可以解便秘嗎？醫師直言，性愛過程所產生的物理衝撞，的確有可能會對排便、排尿、血液循環造成些影響，但這其實都是短暫的偶發現象，無法成為長期治療方案；情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕網路傳言「性愛能解便秘」到底是真是假？禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智說明，站在專業的醫學角度來看，性愛過程所產生的物理衝撞，的確有可能會對排便、排尿、血液循環造成些影響，但這其實都是短暫的偶發現象，無法成為長期有效的治療方案。

愛愛太激烈 小心囊腫、腫瘤破裂

想靠性愛解便秘？陳威智在臉書專頁「痔瘡專家 陳威智醫師-微創痔瘡手術」發文表示，過度的性愛可能未蒙其利、先受其害，除了耳鳴、失眠、月經不順暢的反饋，過去也曾聽聞囊腫、水瘤的患者自己不知情，結果就因性愛過度衝撞，導致腫瘤破裂出血，結果在三更半夜送急診。如果正為便秘問題苦惱，建議還是從健康的飲食習慣和適當的運動下手。

請繼續往下閱讀...

醫師提到，每日1份優格或益生菌補品，能調整腸道菌叢，改善腸胃健康；圖為示意圖。（圖取自pexels）

每天1份優格或益生菌 護腸這5招

陳威智也曾衛教指出，若是已經有痔瘡或腸胃問題，記得避免辛辣、刺激性食物，同時也要養成定時如廁的習慣，想要養成健康腸道，則可以依循下列方法。

●多吃蔬果：每天3份蔬菜搭配2份水果，補充膳食纖維。

●喝足水分：不喝飲料，每天喝足2000ml的水。

●每天步行30分鐘：促進腸胃蠕動，讓排便更順利。

●遠離油炸與高糖食物：減少腸胃負擔，讓痔瘡遠離你。

●增加益生菌攝取：每日1份優格或益生菌補品，調整腸道菌叢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法