C肝診斷不能等！國健署：還有8萬陽性者未追蹤

國健署提醒，國內目前仍有8萬名C肝抗體陽性者尚未檢測病毒量，延誤診斷恐提高肝硬化、肝癌風險。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕世界衛生組織（WHO）設下2030年全球消除C型肝炎目標，台灣雖非會員國，但仍積極與國際同步消除C肝，甚至力拚今年提前達標。不過國民健康署今（18日）指出，國內目前仍有8萬名C肝抗體陽性者尚未檢測病毒量，延誤診斷恐提高肝硬化、肝癌風險。

國健署自2020年起擴大提供45至79歲民眾（原住民40歲起）終身1次免費B、C肝篩檢，去年再提高B、C肝篩檢補助至370元，並提供成功轉介C肝抗體陽性者進一步檢測病毒量的獎勵，強化診斷與追蹤。

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國健署慢性病防治組組長吳建遠指出，去年檢查了124萬人，年篩檢效率比過去增加10倍，另對於特定高風險族群如HIV匿名篩檢者、美沙冬治療者及偏鄉離島民眾也享有C肝快篩。截至目前，已有逾700萬名45至79歲民眾接受篩檢，相當45歲以上國人，每10個就有超過7人受檢。

值得注意的是，雖然C肝篩檢率大幅提升，仍有3成符合資格者尚未接受篩檢，且過去篩檢出C肝抗體陽性者的轉介率僅6成，如今雖提升至近8成，仍有8萬人尚未進一步檢測病毒量，延誤診斷恐提高肝硬化、肝癌風險。

「許多人誤以為C肝抗體陽性就是確診C肝！」吳建遠說，實際上還需進一步檢測病毒量，才能確認是否仍受病毒感染，如果延誤檢查，可能錯失早期治療機會，增加罹患肝硬化、肝癌的風險。

高雄長庚醫院胃腸肝膽科主治醫師盧勝男解釋，篩檢出抗體陽性代表曾感染過C肝，其中一半患者會自行痊癒，另一半則會演變成慢性C肝，因此需要進一步檢測病毒量。C肝病人經過全口服抗病毒藥物治療，治癒率將近99%，治癒後雖然已經測不到病毒，但因為肝臟曾經被病毒傷害，仍存在肝硬化與肝癌的風險，因此患者應持續接受定期肝癌篩檢。

國健署今舉辦 「C肝篩檢有成效 肝臟健康不打烊」記者會，署長吳昭軍表示，目前全台有超過6千家醫療院所提供B、C肝篩檢，台灣的C肝診斷率與治療率方面，去（2024）年第三季已超前WHO設下的標準，今年最新統計出爐後，有信心可以達成消除C肝的目標。

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