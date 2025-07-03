暑假旅遊旺季到 苗醫籲遊客出國前藉「旅遊醫學門診」保平安

暑假旅遊旺季到 苗栗醫院籲遊客出國前至「旅遊醫學門診」諮詢，保平安。（苗栗醫院提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕目前已進入暑假旅遊旺季，國人出國旅遊者眾，為確保旅遊健康與安全，衛生福部苗栗醫院今（3）日提醒民眾，東南亞、中南美洲與非洲等地仍有多種傳染病風險，如登革熱、黃熱病、瘧疾與旅遊者腹瀉等，建議提早預約旅遊醫學門診，做好出國前的健康準備，以降低罹病風險。

苗栗醫院旅遊醫學門診是由職業醫學科兼高級健檢中心主任李政剛看診，他指出，不少人以為只是短程旅遊，不需要做什麼準備，但實際上，像是旅遊者腹瀉、蚊蟲傳染病、或因高溫或高海拔造成的身體不適，都是常見且可及早預防，一旦因輕忽而沒有事先做好準備，身體萬一出現狀況，國外就醫又不如國內方便，將徒增許多困擾與風險。

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李政剛提醒，提早接受旅遊健康評估與必要的預防措施，才能讓假期真正安心無憂，確保快樂出門、平安回家。

根據疾管署建議，部分疫苗（如黃熱病）須於出發至少10天前接種才具完整保護力，民眾應提早4～6週預約旅遊醫學門診。兒童、孕婦、銀髮族與慢性病患者更是高風險群，尤其不容忽視。

李政剛說明苗醫旅遊醫學門診服務項目包含有目的地疫情分析及個別醫療諮詢、疫苗注射及建議（包括疫苗施打的銜接）、出國留學及工作之健檢、常備藥物之準備與諮詢、旅遊健康護照（給旅行者隨身攜帶）、回國民眾的疾病評估、治療及追蹤、以及與慢性病照護體系及社區預防醫學接軌，提供個人化的全人照護。

服務對象為一般短期出國民眾（小於30天的旅遊觀光、商務、會議）、海外長期滯留民眾（大於30天的留/遊學、探親、工作、移民、替代役）、特殊目的出國民眾（朝聖、醫療、遠洋漁船/貨輪）以及預約諮詢的團體。李政剛提醒，提早接受旅遊健康評估與必要的預防措施，才能讓假期真正安心無憂，確保快樂出門、平安回家。預約掛號專線：037-264236轉273。

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