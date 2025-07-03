帕金森氏症源頭不在大腦？研究：異常蛋白質恐從「腎臟」逆流而上

最新研究指出，帕金森氏症可能並非起源於大腦，而是從腎臟開始出現異常蛋白質累積，再經由神經通路傳播至腦部；圖為腎臟疼痛示意圖。（圖取自 Shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕長期被視為大腦神經退化性疾病的帕金森氏症，其起源可能並不在大腦。根據《Science Alert》報導，中國武漢大學團隊提出顛覆性證據，指出與該病相關的異常蛋白質團塊，可能最先在「腎臟」形成，再經由神經通路「逆流而上」傳播至大腦，最終引發疾病。

這項發表於頂尖期刊《自然神經科學》（Nature Neuroscience）的研究，聚焦於一種名為「α-突觸核蛋白」（α-Syn）的蛋白質。在帕金森氏症患者腦中，這種蛋白質會錯誤摺疊並聚集，形成有毒團塊，進而殺死產生多巴胺的神經細胞，引發顫抖、僵硬等症狀。

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傳統觀念認為，這些異常蛋白質始於大腦，近年雖有「腸道起源論」，但武漢大學的團隊首次將矛頭指向腎臟。他們分析了帕金森氏症患者的組織樣本，發現絕大多數人的腎臟中，都存在異常的α-突觸核蛋白團塊。

更有力的證據是，團隊檢測了20名無任何神經疾病症狀的慢性腎病患者，竟發現其中17人的腎臟中，也出現了同樣的異常蛋白質。這強烈暗示，腎臟可能是這些有害蛋白質最早的聚集地，甚至早於大腦病變的發生。在小鼠實驗中，科學家更證實，切斷連接腎臟與大腦的神經通路後，異常蛋白質的擴散隨之中斷。

儘管此研究的樣本數較小，但它為帕金森氏症的治療開啟了全新思路。過去的治療多半聚焦於處理大腦中已形成的病變，但若疾病源頭在周邊器官，未來策略或可轉向更早期的干預。

研究人員指出，這意味著未來或許可以透過監測腎臟功能，或從血液中清除異常的α-突觸核蛋白，來阻礙甚至預防帕金森氏症的進程，為相關疾病的治療管理提供了新策略。

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