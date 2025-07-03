健康網》鼻塞3個月驚揭鼻咽癌 醫：有這些症狀當心

一名男子有單邊鼻塞困擾，伴隨頭痛、流鼻血，頸部摸到腫塊等症狀，檢查發現為鼻咽癌。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名30多歲男子有單邊鼻塞困擾，且伴隨頭痛、流鼻血甚至頸部摸到腫塊等症狀，檢查發現為鼻咽癌。耳鼻喉科醫師張弘提醒，亞洲人常見到罹患鼻咽癌的個案，若頸部觸摸到腫塊、並且有鼻塞與頭痛、流鼻血等症狀同時發生，需盡快就醫。

張弘在臉書粉專「張弘 耳鼻喉科醫師」表示，她曾收治一名患者，因為單邊鼻塞困擾，持續約有3個月。不過，他的症狀除鼻塞，也伴隨流鼻血、頭痛症狀。最後是因為頸部腫塊就醫。

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張弘表示，當時他用鼻腔內視鏡檢查，「發現鼻腔底端有一個滿大的腫瘤，把整個空間幾乎填滿，堵住左鼻孔，因此左邊鼻塞嚴重。」切片化驗確定是鼻咽癌，隨後個案在醫院進行化療與放射線治療。

張弘指出，若察覺有三個常見症狀：鼻塞、頭痛、流鼻血，加上感覺到頸部腫塊，需有警覺並立即就醫。

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