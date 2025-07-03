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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》醫學期刊曝打胰島素竟長腫瘤？ 醫：最好輪替注射部位

2025/07/03 12:50

國外有病患因為胰島素注射在腹部同區域，導致該部位長出腫塊。示意圖。（圖取自shuttestock）

國外有病患因為胰島素注射在腹部同區域，導致該部位長出腫塊。示意圖。（圖取自shuttestock）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕胰島素施打竟變成腫瘤？家醫科醫師陳欣湄分享刊登在「新英格蘭醫學期刊」案例，病患因為胰島素注射在肚子同1個區域，導致這個部位長出2顆像鬍鬚一樣的腫塊，同時持續施打胰島素狀況下，病患糖化血紅素仍高達 9.2%，表示胰島素吸收不穩定。她建議糖友，最好輪替注射部位，更要注意胰島素的吸收，避免施打劑量越來越高。

根據國民健康署統計，全國約有200多萬名糖尿病的病友，且每年以25000名的速度持續增加，糖尿病及其所引發的併發症影響國人健康不容小覷。

關注糖友的陳欣湄，在臉書專頁「陳欣湄。家醫科女醫師日常」引述「新英格蘭醫學期刊」指出，多年來胰島素注射在肚子同1個區域，結果那個部位長出2顆像鬍鬚一樣的腫塊，除了外觀受到影響，施打的效果也是，他在持續施打胰島素的狀況下，糖化血紅素仍高達 9.2%，代表胰島素的吸收不穩定。

不少人會問這種看起來可怕的腫瘤，到底是什麼？陳欣湄表示，它不是惡性的東西，當胰島素在皮下同個位置下反覆注射，會產生異常蛋白質沉積（像纖維狀的膠水），逐漸累積、變硬，形成腫塊，被稱為「胰島瘤」（insulin ball）或「胰島澱粉瘤」（amyloidoma）。

陳欣湄接著說，這不是唯一案例！先前也發生過類似的，有些變成像一顆硬硬的球、或者像肉瘤，只是這個案例，外觀上看起來特別怪異。

陳欣湄提醒，除了外觀要注意外，更需要注意的是「胰島素的吸收狀況」。因為注射在這些沈積處的胰島素，無法正常釋放到血液中，導致有時過量、有時無效，造成血糖忽高忽低，甚至低血糖發作。

建議長期需要施打胰島素的3重點

陳欣湄說，門診中還是有一些需要長期打胰島素的患者詢問，能打的地方就這麼多？該怎麼做比較好？

1.按照規律，輪替注射部位

●腹部、大腿、臀部、上臂都可用

●每天更換部位，避免天天打在同一點

●建議畫出區塊或使用輪替記錄，避免重複紮針

2.按照定期摸摸打針處，有沒有硬塊或不適

如果摸到「硬的、不動的腫塊」且長時間不退，要提高警覺，一般脂肪增生在停打後逐漸消退；但類澱粉沈積不會。

3.不要在硬塊區域繼續施打胰島素

請提醒家裡有定期施打胰島素的病人，避免施打劑量越來越高、卻越來越沒有效的狀況。

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