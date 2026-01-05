健康網》高血壓患者禁食5種食物 營養師：別小瞧調味料威力

天氣冷，控制血壓很重要，營養師孫語霙提出，5種食物別吃，尤其是調味料的鈉含量很高，酌量使用即可；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣變化很大，有三高慢性病的患者要忌口，血壓節節高，不是單靠吞藥壓住血壓，營養師孫語霙提出，5種食物別吃，尤其是寒流來襲時，麻油雞、羊肉爐一鍋鍋的，很誘人。

孫語霙於臉書專頁「營養師愛碎念-孫語霙營養師」發文指出，氣溫驟變，對高血壓患者更要特別小心，她叮嚀，5種食物最好不碰，千萬不要邊量血壓邊吞藥，又難壓口腹之慾，少量淺嘗即可。

請繼續往下閱讀...

1.泡麵：

一包鈉含量高達3000mg以上，湯通通喝完，鈉含量直接爆表，想要吃的話，建議少喝湯。

2.罐頭：

幼筍鈉含量有1450mg；番茄鯖魚鈉含量1070mg，建議淺嘗輒止，或改吃新鮮筍子、煎魚。

3.培根、香腸：

鹽分、飽和脂肪含量高，攝取過多會加重血管發炎反應和負擔，早餐想吃肉類可以換成雞胸肉、里肌肉。

4.調味料：

味精、蠔油、豆瓣醬、辣椒醬都是鈉的主要來源，想要調味可以選天然香料，像是胡椒粉、孜然粉、七味粉，很夠味，但鈉含量幾乎為0喔！

5.麻油雞、羊肉爐：

看起來養生，全酒麻油雞等於喝油加喝酒，可能會造成血壓上升，抵銷藥物效果，建議換成無酒精的火鍋湯頭，吃蔬菜、瘦肉，就能穩住血壓喔！

