健康網》別再死守血壓130/80 美國網紅醫揭不同疾病、年齡數值差

〔健康頻道／綜合報導〕氣溫直直落，不少人又被叮嚀要量血壓，美國家庭醫師米奇．賴斯博士（Dr. Mitch Rice）表示，血壓的數據應屬「個人化」的數值之一，即使兩位血壓數字一樣的人，實際風險可能天差地遠。

米奇．賴斯在YouTube頻道發表影片指出，血壓並不存在「一體適用」的標準值。他也提到，根據美國高血壓指引，分為正常、第一期高血壓、第二期高血壓，但這些數字只告訴你「分類」，卻沒有辦法讀取大腦是否獲得足夠血流、腎臟是否能承受藥物，更無法得知這類數據的背後，究竟是「有益」還是「有害」。

米奇．賴斯對自己的病人血壓要求：

●60-79歲、健康、獨立者：<130/80

●60-79歲、衰弱或多病、且多重用藥者：<140/90

●80歲以上：收縮壓130-150（視症狀調整）

米奇．賴斯認為，要從動脈硬化程度、是否出現頭暈、腦霧、疲倦等症狀、跌倒風險、

用藥種類與數量、腎功能、認知功能、活動能力，以及身體對特定治療方式的反應去判斷。他進一步指出，有些人在血壓118/72 mmHg時感覺極佳，但另一些人在同樣數字下，卻頭暈、疲憊、甚至快要昏倒。

他引述兩項期刊研究，曾在2015年《SPRINT Trial》納入9361名50歲以上成人，他們的平均年齡在68歲。雖然血壓控制在<120 mmHg 的族群，心肌梗塞、中風與心血管死亡率較低。但這族群中，不少人常發生頭暈、昏厥、電解質失衡、腎功能惡化、跌倒等。米奇．賴斯說，控制血壓可能避免心血管疾病，但因血壓過於低，卻發生昏倒、撞擊頭部，造成致命性腦出血，這又是另一個大傷害。

而該研究在選取樣本時，已排除糖尿病、曾中風、失智、晚期腎病等疾病者，研究對象也並非一般老年族群，而是身體狀況良好、活動力佳的高齡者。

米奇．賴斯引述2021年另一個期刊研究，納入8511名60-80歲成人，證實低血壓組心血管事件較少，但頭暈、腎臟負擔、昏厥也更多。因此，他歸納出，60歲以上行走自如、生活獨立、認知功能良好、無腎病、用藥不多，收縮壓<120mmHg可能有益。

但對於多重慢性病、使用4種以上藥物，且容易頭暈、跌倒、腎功能不佳的人來說，收縮壓<120mmHg則潛藏另一層風險。

