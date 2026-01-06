健康網》寒流短袖上街 不是勇健！醫：健康風險高

有些人總疑惑，為何寒流時還是有人穿著短袖拖鞋。醫師黃軒示警，這並不代表他很健壯；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人肯定很疑惑，自己冷得要穿上羽絨外套與毛線帽，卻總能看到路人穿著短袖短褲與拖鞋在外閒晃；想詢問對方「不會冷嗎？」同時，對方以「你很怕冷喔」的眼神回敬。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」引用文獻指出，不怕冷不代表健康或是強壯。黃軒說明6種可能性：

一、不是你怕冷，是他的「散熱系統不一樣」

人體對冷的感受，不是溫度計，而是神經、血管、大腦的整合結果。當環境變冷，大多數人會啟動三件事：皮膚血管收縮（減少熱量流失）；起雞皮疙瘩、顫抖（產熱）；大腦發出「好冷」的警訊。但有些人，這套反應開得慢、或開得弱。結果就是：他真的沒你那麼冷。

二、關鍵角色：棕色脂肪（Brown Fat）

黃軒表示，醫學上有一種脂肪「棕色脂肪」。它的功能不是囤熱量，而是直接燒掉產熱。研究發現：棕色脂肪活性高的人，在低溫下能快速產生熱量，主觀冷感顯著降低。換句話說：他的身體，自帶暖爐。而這種差異，跟下列三項有關：基因、年齡（年輕人通常比較多）、是否長期暴露於低溫環境。

三、運動量高的人，真的比較不怕冷。

黃軒表示，長期運動的人：肌肉量高（肌肉是主要產熱器官）、基礎代謝率高、交感神經調節效率更好。即使穿得少，核心體溫也撐得住。這也是為什麼你會看到：晨跑的人穿短袖，久坐辦公室的人冷到發抖。

四、大腦「冷感設定值」每個人不同

黃軒表示，研究顯示：冷刺激的感受，會經由周邊神經傳到大腦，大腦對這些訊號的「解讀強度」存在個體差異。有些人同樣 15度，大腦判定：「還行」，換成是你的大腦判定：「快不行了」。

五、但也有「不是真的不冷」的情況

黃軒提醒：如果一個人天氣很冷卻異常不覺得冷，同時伴隨：疲倦、體重異常下降、心悸、手抖、皮膚乾燥或怕熱。就要考慮，你自己是否：甲狀腺功能異常、自律神經失調、感覺神經問題。

不是每個人都能在冬天穿短袖

黃軒強調：「不怕冷，不是一定健康」慢性疾病患者仍不建議受冷風，太危險了。不是每個人都適合當「冬天短袖派」。黃軒強調，下列這些人，天氣一冷還穿短袖，不是帥，是在冒險。

一、心血管疾病族群：「冷是一種血管壓力測試」，如果你有任何一項：高血壓、冠心病、心肌梗塞病史、中風病史。天冷穿太少，代表風險直接拉高。因為冷空氣會讓血管「瞬間收縮」：血壓上升、心臟負荷增加、血液更容易凝固。研究顯示：心肌梗塞、猝死，在冬季明顯增加，不是巧合。「請記住一句話：保暖是保命。」

二、年長者：你冷得慢，但傷得快。很多長輩會說：「我還好，不覺得冷。」但年紀大，冷覺神經會變鈍，感覺神經退化、皮下脂肪變少、體溫調節能力下降。結果造成不覺得冷，核心體溫已經在下降。「長輩天冷穿短袖，不是耐寒，不是勇健，是警訊。」

三、甲狀腺功能低下者：你真的會「產熱不足」如果你有：容易怕冷、體重增加、 疲倦、反應慢、皮膚乾燥、便秘，小心是「甲狀腺功能低下」。甲狀腺素是人體的「發熱開關」。一旦不足，將造成：基礎代謝下降、產熱能力差、冷刺激影響放大。「這類人穿短袖，身體不是撐，是被拖垮。」

四、糖尿病或周邊神經病變者：你可能「冷過頭卻沒感覺」。糖尿病族群要特別注意，周邊神經病變會造成冷、痛、麻的感覺變遲鈍；以及血管收縮調節異常。可能發生：手腳已經冰冷、循環差，自己卻是「沒什麼感覺」。 天冷穿短袖、不保暖四肢將增加凍傷、循環惡化風險。

五、雷諾氏症（Raynaud phenomenon）：冷是你的開關，這類人一冷，手指、腳趾變白或變紫；麻、痛、刺；血流瞬間關閉。冷刺激是「直接誘發因子」，「你一冷，血管就罷工。」

六、體重過低、營養不良者：你沒有「保暖本錢」：BMI 過低、長期吃太少的人，皮下脂肪薄、肌肉量低、熱量儲備不足。使自己的冷，冷進身體裡。這類人穿短袖，身體其實是在「借命用」。

