自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》寒流短袖上街 不是勇健！醫：健康風險高

2026/01/06 20:05

有些人總疑惑，為何寒流時還是有人穿著短袖拖鞋。醫師黃軒示警，這並不代表他很健壯；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

有些人總疑惑，為何寒流時還是有人穿著短袖拖鞋。醫師黃軒示警，這並不代表他很健壯；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人肯定很疑惑，自己冷得要穿上羽絨外套與毛線帽，卻總能看到路人穿著短袖短褲與拖鞋在外閒晃；想詢問對方「不會冷嗎？」同時，對方以「你很怕冷喔」的眼神回敬。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」引用文獻指出，不怕冷不代表健康或是強壯。黃軒說明6種可能性：

一、不是你怕冷，是他的「散熱系統不一樣」

人體對冷的感受，不是溫度計，而是神經、血管、大腦的整合結果。當環境變冷，大多數人會啟動三件事：皮膚血管收縮（減少熱量流失）；起雞皮疙瘩、顫抖（產熱）；大腦發出「好冷」的警訊。但有些人，這套反應開得慢、或開得弱。結果就是：他真的沒你那麼冷。

二、關鍵角色：棕色脂肪（Brown Fat）

黃軒表示，醫學上有一種脂肪「棕色脂肪」。它的功能不是囤熱量，而是直接燒掉產熱。研究發現：棕色脂肪活性高的人，在低溫下能快速產生熱量，主觀冷感顯著降低。換句話說：他的身體，自帶暖爐。而這種差異，跟下列三項有關：基因、年齡（年輕人通常比較多）、是否長期暴露於低溫環境。

三、運動量高的人，真的比較不怕冷。

黃軒表示，長期運動的人：肌肉量高（肌肉是主要產熱器官）、基礎代謝率高、交感神經調節效率更好。即使穿得少，核心體溫也撐得住。這也是為什麼你會看到：晨跑的人穿短袖，久坐辦公室的人冷到發抖。

四、大腦「冷感設定值」每個人不同

黃軒表示，研究顯示：冷刺激的感受，會經由周邊神經傳到大腦，大腦對這些訊號的「解讀強度」存在個體差異。有些人同樣 15度，大腦判定：「還行」，換成是你的大腦判定：「快不行了」。

五、但也有「不是真的不冷」的情況

黃軒提醒：如果一個人天氣很冷卻異常不覺得冷，同時伴隨：疲倦、體重異常下降、心悸、手抖、皮膚乾燥或怕熱。就要考慮，你自己是否：甲狀腺功能異常、自律神經失調、感覺神經問題。

不是每個人都能在冬天穿短袖

黃軒強調：「不怕冷，不是一定健康」慢性疾病患者仍不建議受冷風，太危險了。不是每個人都適合當「冬天短袖派」。黃軒強調，下列這些人，天氣一冷還穿短袖，不是帥，是在冒險。

一、心血管疾病族群：「冷是一種血管壓力測試」，如果你有任何一項：高血壓、冠心病、心肌梗塞病史、中風病史。天冷穿太少，代表風險直接拉高。因為冷空氣會讓血管「瞬間收縮」：血壓上升、心臟負荷增加、血液更容易凝固。研究顯示：心肌梗塞、猝死，在冬季明顯增加，不是巧合。「請記住一句話：保暖是保命。」

二、年長者：你冷得慢，但傷得快。很多長輩會說：「我還好，不覺得冷。」但年紀大，冷覺神經會變鈍，感覺神經退化、皮下脂肪變少、體溫調節能力下降。結果造成不覺得冷，核心體溫已經在下降。「長輩天冷穿短袖，不是耐寒，不是勇健，是警訊。」

三、甲狀腺功能低下者：你真的會「產熱不足」如果你有：容易怕冷、體重增加、 疲倦、反應慢、皮膚乾燥、便秘，小心是「甲狀腺功能低下」。甲狀腺素是人體的「發熱開關」。一旦不足，將造成：基礎代謝下降、產熱能力差、冷刺激影響放大。「這類人穿短袖，身體不是撐，是被拖垮。」

四、糖尿病或周邊神經病變者：你可能「冷過頭卻沒感覺」。糖尿病族群要特別注意，周邊神經病變會造成冷、痛、麻的感覺變遲鈍；以及血管收縮調節異常。可能發生：手腳已經冰冷、循環差，自己卻是「沒什麼感覺」。 天冷穿短袖、不保暖四肢將增加凍傷、循環惡化風險。

五、雷諾氏症（Raynaud phenomenon）：冷是你的開關，這類人一冷，手指、腳趾變白或變紫；麻、痛、刺；血流瞬間關閉。冷刺激是「直接誘發因子」，「你一冷，血管就罷工。」

六、體重過低、營養不良者：你沒有「保暖本錢」：BMI 過低、長期吃太少的人，皮下脂肪薄、肌肉量低、熱量儲備不足。使自己的冷，冷進身體裡。這類人穿短袖，身體其實是在「借命用」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中