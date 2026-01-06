屏基醫療品質大放異彩 獲17 項獎項肯定

屏基檢驗科研發出導檢架，有效降低急診高壓環境下的人為錯誤。（屏東陸督教醫院提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東基督教醫院在醫療品質競賽中大放異彩，以降低急診生化溶血退件率，獲得第50屆ICQCC2025─Taipei國際品管圈大會金奬、KIDE高雄國際發明展暨設計展金奬，一舉囊括17項獎項，展現屏基醫療團隊創新能。

屏基院長吳榮州表示，急診室檢體品質攸關診斷正確與治療時效，檢體一旦發生溶血，便必須重新採血，不僅讓病人承受重複挨針的不適，也可能延誤後續處置，為此，屏基檢驗科攜手急診護理人員組成跨部門品質改善團隊，運用品管圈（QCC）手法，透過數據分析、問卷調查、魚骨圖、柏拉圖及真因驗證，找出急診生化檢體溶血的關鍵原因，並據此研發全國首創具國際前瞻性的改善工具。

其中，「ColorCue導檢架」採用「一格一色」的視覺化設計，有效降低急診高壓環境下的人為錯誤；而「e-mixer血液檢體混合器」則是床邊可攜式自動混合裝置，只需放置檢體即可完成均勻混合，大幅減少人工搖晃造成的品質變異，兩項創新成果皆已申請專利。

此外，推出「屏基採檢一卡通提醒卡」，並結合「AI虛擬小薰醫檢師E-Learning教材」，優化資訊系統，降低人為錯誤，血液透析室團隊則針對採檢完整率進行全面革新，透過開發「綠透試管袋」與「人像辨識卡」，成功將採檢完整率大幅提升，減少洗腎病人重複採檢的負擔，有效降低透析過程中的血液流失，讓照護更安全、更精準。

屏基勇奪全醫品17項獎項。（屏東基督教醫院提供）

