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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》蛋白質吃錯難增肌 營養師點名3族群別靠飯麵補

2026/05/28 06:21

營養師曾建銘說明，高品質蛋白有助增肌、修補細胞、提升免疫力，雞蛋、牛奶、魚肉、雞豬牛肉等食物均富含，素食者則可選擇黃豆、豆腐等豆類食物；示意圖。（圖取自freepik）

營養師曾建銘說明，高品質蛋白有助增肌、修補細胞、提升免疫力，雞蛋、牛奶、魚肉、雞豬牛肉等食物均富含，素食者則可選擇黃豆、豆腐等豆類食物；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕蛋白質不是「有吃就好」，更要吃對品質。營養師曾建銘說明，蛋白質可分為高品質蛋白與普通蛋白，若長期只靠白飯、麵條、麵包等主食補充普通蛋白，身體利用率有限，對於肌肉維持、細胞修復與提升免疫力都可能不足，尤其提醒長輩、減脂族、腎友3族群，更須注意蛋白質攝取，以免造成肌少、代謝不穩、體力差。

2大蛋白質來源一次看

曾建銘於臉書粉專發文表示，如果把身體想像成一棟正在修補的房子，蛋白質就是修補用的磚塊。在營養學裡，通常會把這種蛋白質磚塊分成2種：

高品質蛋白（高生理價蛋白）：這就像是「完整、堅固的優質磚塊」，身體吸收超級好，利用率極高，可以直接拿來長肌肉、修補細胞、提升免疫力。日常食物中，常見雞蛋、牛奶、魚肉、雞豬牛肉均是。素食者則可選擇黃豆、黑豆、毛豆、豆腐、無糖豆漿。

普通蛋白（低生理價蛋白）：這也是磚塊之一，但屬於「缺角或形狀不完整」的磚塊。身體沒辦法單獨用它來蓋房子，只能當作輔助。日常食物中的白飯、麵條、麵包、玉米、燕麥、蔬菜都含有，但因品質不完整，不能當作主力的肉或蛋來吃。

3族群蛋白質攝取須留意

此外，曾建銘也提醒，以下3族群更要注意者2種蛋白質的攝取，以免造成肌少、復胖、體力差：

怕老、怕沒力氣的長輩：長輩常覺得吃得清淡就好，早餐最愛吃稀飯，加上醬瓜、炒青菜。這餐雖然吃飽了，但幾乎沒有高品質蛋白質，長期下來肌肉會流失（肌少症），越來越沒力氣。建議稀飯配蒸蛋，或是來杯無糖豆漿、配一塊滷豆腐。

正在努力減脂、控制體重族群：很多人以為少吃就會瘦，午餐只吃一顆地瓜或一盤生菜沙拉。結果餓得半死，流失的卻是寶貴的肌肉，導致基礎代謝變差，以後反而更容易復胖。建議地瓜配1顆茶葉蛋，吃沙拉一定要加雞胸肉或豆腐。

需要控制飲食的腎友：由於醫囑「蛋白質不能吃太多」，很多人只吃大量白飯、冬粉，完全不敢吃肉。其實，腎友的蛋白質扣打就像「每個月有限的零用錢」，必須花在刀口上。建議把額度留給魚、肉、蛋、豆腐這些高品質蛋白，而不是用白飯麵條來湊數，這樣才能維持體力又不增加腎臟負擔。

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