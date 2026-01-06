健康網》寒流蓋被有3訣 醫授「三明治」鎖住熱呼呼

寒冬蓋棉被有訣竅，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒傳授3層蓋法，依身體狀況微調；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕棉被不會發熱，很多人都一到冬天馬上換上一床厚棉被。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，棉被只負責留住你自己產生的熱，讓被窩溫度維持在30-33°C，這是睡眠穩定的溫度區間。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」分享，蓋一條超厚棉被反而睡不好的原因，是因為它將濕氣困住了，造成你愈睡愈冷。入睡到夜間會流汗，蓋太厚又不透氣的棉被會讓水氣累積，而這濕氣會讓導熱加快，使得後半夜愈睡愈冷。

再來是睡眠時，身體本來就需要「微降溫」來進入深睡。黃軒表示，過厚的棉被會導致翻身增加、淺眠、易醒、心跳與交感神經過度活躍。尤其對於長輩與心血管疾病族群更不友善，突然的悶熱、出汗，身體本能會掀被，反而受到冷空氣的刺激。

黃軒提供冬天蓋棉被的用法，分3層概念：

1.貼身層：透氣床單（棉或天絲）。

2.保溫層：主棉被（羽絨／羊毛／科技纖維）。

3.調節層：薄毯或被單（可半夜掀或蓋）

。

對小孩的用被方式，黃軒建議使用薄被＋睡袋式保暖；老人因末梢循環差，被子不用最厚，卻一定要保暖；至於三高族群，一定要避免悶熱出汗，也不宜用厚被，但須具備良好透氣性。

黃軒分享改善冬季睡眠品質小撇步，睡前1小時開除濕或微通風，並一定要換上乾燥棉被，切記！不要冰冷地鑽進被窩裡。

