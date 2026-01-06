健康網》脂肪讓身體「慢性發炎」 專家：減重5–10％能「降溫」

肥胖讓身體處在「慢性低度發炎」，可能與第二型糖尿病、脂肪肝，到失智症有相關連，專家建議，減重5–10%就能幫身體「降溫」；圖為情境照。（圖取自freepik）





〔健康頻道／綜合報導〕傳統觀念認為，肥胖可能只是「外型困擾」，許多研究發現，當脂肪堆積過多時身體會處在「慢性低度發炎」，從第二型糖尿病、心血管疾病、脂肪肝，到失智症和某些癌症都可能有相關連，營養師薛曉晶建議民眾從減重5法做起，不妨把減重當「滅火工程」來看，先設定「健康版」減重目標，避免極端飲食，特別小心「只喝代餐」、「極低熱量」，減重5–10%就能幫身體「降溫」，慢慢瘦更健康。

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享，脂肪組織會導致的壞影響包括：讓血管內皮受損、血管變硬，為動脈粥狀硬化鋪路；干擾肝臟與肌肉的胰島素訊號，導致胰島素阻抗、高血糖；促進脂肪在肝臟和肌肉「亂堆」，形成脂肪肝和肌肉脂肪化。

薛曉晶說明，慢性低度發炎是開啟多種慢性病的「高速公路」，首先是大家最熟悉的第二型糖尿病與心血管疾病。發炎因子TNF-α、IL-6會讓胰島素受體的訊號猶如被加了雜訊，使得肝臟、肌肉對胰島素的反應越來越遲鈍，於是血糖上升、糖化血色素惡化，一步步走向糖尿病。同時，長期發炎也會讓血管內皮變得粗糙、彈性下降，膽固醇顆粒更容易黏附在血管壁，進而增加心肌梗塞與中風的風險。

再來是脂肪肝、關節退化與失智。當脂肪在肝臟「超收容」時，就會演變成非酒精性脂肪肝（NAFLD），甚至進一步發展成發炎性脂肪肝（NASH）乃至肝硬化。在關節方面，慢性發炎會加速軟骨分解，使得骨關節炎的疼痛與退化提早報到。而在大腦，血管硬化與神經發炎也被視為失智症及退化性腦部疾病的重要背景因素。

5個「滅火」行動

薛曉晶接著說，美國心臟醫學會2025年的指引明確指出，肥胖本身就是多種心血管疾病的治療目標，至少5–10%的體重減輕應被視為具有臨床意義的治療目標。這意味著，減重5–10%就能幫身體「降溫」，不需瘦到很誇張。

減重已不只是為了穿進小一號的牛仔褲，而是一場幫助血管、肝臟、胰臟和大腦「滅火」的關鍵工程，她建議民眾，不妨從以下5法改善：

●先設定「健康版」減重目標

先算出現在體重的5%，例如，80公斤× 0.05＝4公斤，第一階段目標就是80公斤減成76公斤。達成後，再視身體狀況與醫師評估，慢慢往7–10%推進。

●把肥胖當成慢性病

把肥胖當成需要長期管理的慢性病，就比較能接受「尋求專業協助」是理所當然的，而非失敗的象徵。

●避免極端飲食

民眾務必特別小心「只喝代餐」、「極低熱量」這類做法，極端節食看起來瘦得很快，但肌肉量也會大量流失，導致基礎代謝下降，免疫系統壓力更大，反而可能加深那種「一復胖就更嚴重」的免疫記憶。

●建立自己的「發炎與代謝健康紀錄」

不需要每天量體重、天天焦慮，但可以和醫師討論，安排固定追蹤，包括：體重、腰圍、用家用血壓計搭配紀錄表，與血糖、血脂、肝功能，可依照醫師建議追蹤。

●對自己溫柔一點

肥胖背後牽涉到生理、心理、家庭與工作壓力，沒有人是「故意」讓自己變胖的，可以給自己一個新的定義：減重不是懲罰，而是幫助現在的自己更健康。

