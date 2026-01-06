自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

攝護腺指數飆到18.5！大馬男跨海來台 3週康復返國

2026/01/06 14:40

研發創新中心院長暨泌尿科醫師歐宴泉（左）贈送專書給鍾先生。（記者張軒哲攝）

研發創新中心院長暨泌尿科醫師歐宴泉（左）贈送專書給鍾先生。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕攝護腺癌又被稱為男性的隱形殺手，馬來西亞華人59歲的鍾先生，健檢時發現前列腺（攝護腺）指數高達18.5，罹患攝護腺癌第二期。鍾先生希望自費接受微創達文西手術治療，但這樣的手術只能到吉隆坡的醫院等待醫師手術排程，鍾先生與家人希望能儘快治療，決定到台灣童綜合醫院泌尿科接受治療，包含手術及出院後追蹤，在台灣停留3週便返回大馬，重拾日常生活。

鍾先生指出，與童綜合醫院國際醫療中心聯繫後，先與研發創新中心院長暨泌尿科醫師歐宴泉進行越洋視訊諮詢，了解疾病與建議的治療方式，隔週便飛到台灣童綜合醫院進行檢查，經詳細檢查後由歐宴泉執行達文西根治性攝護腺切除併雙側骨盆腔淋巴結清除手術，手術成功且恢復良好，術後隔日即下床，第2天更可自由走動，出院後回診檢查也都恢復良好。

鍾先生表示，在馬來西亞從健檢得知前列腺指數過高，到最後確認罹癌，每日都很煎熬，若在馬來西亞進行手術也不知道要等到何時，因此才會毅然地決定到台灣治療。

歐宴泉指出，攝護腺癌是可以根治的疾病，但在早期卻因為沒有明顯症狀，所以容易被社會大眾忽視，這使得許多人在癌症已經進展到較晚期時才被診斷出來，這凸顯了為何篩檢顯得尤為重要。

早期攝護腺癌患者的10年存活率超過9成，但目前在台灣，高達3成攝護腺癌患者確診已是晚期，治療難度增加，如何早期發現治療為當務之急；因此呼籲50歲以上男性務必接受一次PSA檢測，目前也積極推動倡議，希望國健署能夠比照歐美國家，儘速將此PSA篩檢列入公費成人癌篩項目。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中