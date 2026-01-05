自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

迎小寒》提不起勁、慢半拍… 醫：身體、腸道進入「節能保暖」模式

2026/01/05 07:00

小寒到來，連腸道也進入省電模式，板橋德威內科診所院長王威堯指出，腸道菌的代謝速度下降。一切都慢下來，準備過冬；圖為情境照。（圖取自freepik）

小寒到來，連腸道也進入省電模式，板橋德威內科診所院長王威堯指出，腸道菌的代謝速度下降。一切都慢下來，準備過冬；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕每年進入小寒前後，許多人都會出現類似的感受：早上鬧鐘響了，卻怎麼也提不起勁起床；白天精神似乎不差，但整個人彷彿慢了半拍；腸胃也變得不太順，有人開始便秘，有人覺得腹脹，卻又說不出哪裡真的不舒服。

不少人因此懷疑，是不是最近太累、飲食不正常，甚至擔心身體是否開始走下坡。對此，板橋德威內科診所院長王威堯指出，小寒帶來的改變，往往不是單一器官出問題，而是身體在感知到長期低溫後，神經、循環與腸道系統同步進入「節能保暖」狀態的自然反應。

王威堯表示，從西醫角度來看，小寒雖然不是一年中最冷的時刻，卻是人體「確認冬天已穩定存在」的重要節氣。隨著日照時間明顯縮短、清晨低溫持續出現，大腦下視丘會重新校準對環境的判斷，進而調整自律神經的輸出比例。

「這個時候，身體會優先確保體溫與核心器官的運作，」王威堯解釋，「交感神經活性下降、血管長時間收縮，讓血液集中在心臟與腦部，周邊循環自然變慢。」這樣的調整，會讓人感覺動作變慢、反應遲鈍、起床特別困難。他強調，這不是懶散，而是基礎代謝率與神經警覺度同步下修的生理策略。

除了循環與神經系統，小寒對腸道的影響也相當明顯。王威堯指出，近年研究發現，腸道菌相對季節變化高度敏感。進入冬季後，腸道內偏向「能量保存型」的菌群比例會提高，而與發酵及產生短鏈脂肪酸相關的菌種活性則相對降低。

「簡單說，腸道也在幫你省電。」王威堯形容，當腸道菌的代謝速度下降，腸道蠕動自然變慢，這也是為什麼不少人在小寒時期會感覺排便不順、腹部脹悶，甚至對食物的反應變得較為遲鈍。這並不代表腸道功能變差，而是整個消化系統在低溫環境下進入較為保守的運作模式。

此外，腸道菌的變化也會回過頭影響神經與情緒。王威堯指出，腸道菌所產生的短鏈脂肪酸與神經傳導物質前驅物，與腸－腦軸的訊號傳遞密切相關。當這些代謝產物減少時，對情緒與警覺度的刺激也會隨之降低。

「人就會感覺比較內收、不太想動、不太想說話，」他說，「那不一定是情緒低落，而是腸道和神經一起把輸出調低。」
不過，真正讓人感到不舒服的，往往不是這套節能機制本身，而是生活節奏沒有隨之調整。王威堯指出，當身體與腸道都已經切換到低耗能模式，卻仍被要求維持高強度工作與快速作息，疲倦感與腸胃不適就容易累積。

「很多人以為是自己狀態不好，其實是身體在跟生活節奏拉扯。」他強調，小寒並不是提醒人們「該補救什麼」，而是提醒該順著節律，慢一點生活。當身體感覺慢下來時，未必是警訊，有時只是它比我們更早知道─現在不是衝刺的季節。

「如果你最近覺得起床變難、腸胃變慢、整個人像縮在裡面，其實不用太焦慮，」王威堯最後表示，「那只是你的身體，連同你的腸道，一起很認真地準備過冬。」

