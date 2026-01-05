新樓醫院婦產科醫師李佩蓁 獲亞太婦科微創學會年輕醫師口頭發表冠軍

台南新樓醫院婦產科女醫師李佩蓁（中者）在亞太婦產科內視鏡暨微創治療學會年會（APAGE），獲得年輕醫師口頭發表組第1名。（新樓醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕台南新樓醫院李佩蓁，近日在中國上海市舉行的APAGE年會上，憑藉其卓越的手術成果，榮獲亞太婦產科內視鏡暨微創治療學會年會（APAGE）年輕醫師口頭發表組第1名，成為此次大會的焦點之一。

新樓醫院指出，亞太婦產科內視鏡暨微創治療學會（APAGE）是亞太區婦產科領域的1個重要國際組織，旨在推動該領域的學術研究和臨床實踐。李佩蓁（35歲）的演講主題分享婦科微創手術的治療技術與經驗，獲得與會專家的廣泛讚譽和積極反響。

此外，李佩蓁也當選亞太婦產科內視鏡暨微創治療學會青年顧問委員（YAG Executive Committee），是唯一的台灣代表，此榮譽不僅彰顯她的專業才能，也為新樓醫院在國際醫學界贏得美譽，讓國際醫界看見台灣、台南新樓醫院。

李佩蓁在受訪時表示，能夠在APAGE這樣的國際舞台上發表自己的臨床手術及研究成果，感到非常榮幸，也更增強她在婦產科微創治療領域持續精進的動力。

新樓醫院說，該醫院一直以來重視醫療人員的專業發展，致力於為醫療人員提供學術研究與國際交流的機會。李佩蓁醫師的成就，將激勵醫院內部更多年輕醫師積極參與國際會議，推動台灣婦產科領域的創新與發展。

