健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

腸道老化竟是癌症元凶！ 研究揭基因沈默真相 1關鍵防大腸癌

2026/01/05 13:51

最新科學研究發現，腸道幹細胞會隨著年齡增長產生「ACCA漂移」現象，關閉關鍵保護基因，進而提升大腸癌風險；示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕人體腸道細胞更新速度居全身之冠，但老化機制卻暗藏危機。據科技媒體《SciTechDaily》報導，一項發表於《自然老化》（Nature Aging）期刊的最新研究揭露，腸道幹細胞會隨著年齡增長產生一種特定的表觀遺傳模式，稱為「ACCA漂移」（ACCA drift），這會導致關鍵基因因過度甲基化而「沈默」，進而誘發發炎並增加大腸癌風險。

由義大利杜林大學教授奈里（Francesco Neri）與德國萊布尼茲老化研究所合作的團隊發現，腸道老化並非隨機發生，而是與細胞內的鐵質代謝密切相關。研究顯示，老化細胞吸收鐵質能力下降，卻同時排放更多鐵質，導致細胞核內缺乏必要的鐵離子。這會使負責清除DNA錯誤標記的「TET酵素」功能停擺，造成基因開關故障，長期下來導致腸道組織無法正常再生。

研究人員克雷佩洛娃（Anna Krepelova）博士指出，當關鍵基因因缺乏鐵質而「沈默」時，會產生連鎖反應，讓腸道老化進度從點擴散成面。這也解釋了為何老人的腸道組織常呈現年輕與老化交織的「拼布狀」，而老化嚴重的區域往往成為癌症生長的溫床。

值得關注的是，這項老化機制並非單向通行。研究團隊利用「類器官」（Organoid）技術進行實驗，發現透過恢復細胞的鐵質進口，或重新啟動名為「Wnt」的細胞信號通路，能夠有效重啟TET酵素活性，讓原本沈默的基因再度「甦醒」，並清除錯誤的甲基化標記。

調整細胞核心參數 腸道健康現轉機

克雷佩洛娃強調：「這代表表觀遺傳老化並非固定、不可改變的最終狀態。」這是科學界首度證實，人類有機會透過調整細胞內部的分子參數，來緩解甚至逆轉腸道的老化進程。

分析指出，這項發現為未來預防大腸癌與因應高齡化腸道疾病提供了全新策略。雖然目前仍屬實驗階段，但「鎖定鐵質平衡」以守護腸道基因健全的方向，已為抗老化醫學立下重要里程碑。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

