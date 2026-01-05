自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

44歲男喝珍奶嗆咳秒昏迷 檢查竟是腦血管瘤破裂

2026/01/05 11:12

張男腦血管瘤破裂昏迷，情況危急，豐原醫院心臟血管外科胡家瑜醫師啟動 ECMO（葉克膜）治療，讓張男順利度過最危險階段。（豐原醫院提供）

張男腦血管瘤破裂昏迷，情況危急，豐原醫院心臟血管外科胡家瑜醫師啟動 ECMO（葉克膜）治療，讓張男順利度過最危險階段。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市一名44歲張姓男子在家中飲用珍珠奶茶時，突然發生劇烈嗆咳，隨即出現呼吸困難、臉色發紺，隨即倒地昏迷，家人將他送往衛生福利部豐原醫院，張男已意識不清，檢查發現腦血管瘤破裂且出現急性呼吸衰竭，情況相當危急，豐原醫院啟動重症應變，進行腦室外引流手術及 ECMO（葉克膜）治療，歷經 21 天後，張男終於成功脫離呼吸器，目前已返家休養。

衛生福利部豐原醫院副院長張正一表示，張男到院檢查發現雙側肺部出現大片浸潤，顯示已處於嚴重缺氧狀態，並同時確診為腦血管瘤破裂，併發大範圍顱內出血及顱內壓急劇升高，屬於同時危及腦部與呼吸循環的高致命風險個案。

男子於家中飲用珍珠奶茶時，突然發生劇烈嗆咳，隨即出現呼吸困難、臉色發紺， 雙側肺部出現大片浸潤影，顯示已處於嚴重缺氧狀態。（豐原醫提供）

男子於家中飲用珍珠奶茶時，突然發生劇烈嗆咳，隨即出現呼吸困難、臉色發紺， 雙側肺部出現大片浸潤影，顯示已處於嚴重缺氧狀態。（豐原醫提供）

張正一說，醫療團隊立即執行腦室外引流手術，成功降低顱內壓，為腦部爭取關鍵存活時間，但術後患者仍持續嚴重缺氧，因急性呼吸窘迫，隨即由心臟血管外科胡家瑜醫師啟動 ECMO（葉克膜）治療，暫時取代心肺功能，使氧合與血流狀況得以穩定，成功撐過最危險階段，患者於住院第4天順利脫離葉克膜，第21天成功脫離呼吸器，並持續接受後續復健治療。

張正一提醒，嗆咳本身並不可怕，但若嗆咳後出現瞬間昏迷，往往不是單純嗆到，可能是腦動脈瘤破裂或腦出血等致命事件，因腦血管瘤多屬破裂前不易察覺的病灶，一旦合併劇烈症狀，應立即就醫評估。呼籲民眾若出現突發劇烈頭痛、意識改變、語言不清、肢體無力或呼吸困難等症狀，務必立即就醫，把握黃金救命時間。

