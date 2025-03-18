送愛到偏鄉！江蕙攜手全聯 捐中榮灣橋分院醫療器材

江蕙攜手全聯捐贈台中榮總灣橋分院一台價值百萬最新型自動心肺復甦機及兩張加護型醫療電動磅秤床。（中榮嘉義暨灣橋分院提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕歌壇天后江蕙「二姐」攜手全聯福利中心，捐贈台中榮總灣橋分院一台價值百萬最新型自動心肺復甦機及兩張加護型醫療電動磅秤床。中榮嘉義暨灣橋分院院長陳正榮今天表示，感謝「二姐」攜手全聯送醫療設備到偏鄉，此次捐贈有助於強化嘉縣偏鄉急重症醫療服務，這兩項設備送達後，對於偏鄉地區醫療有顯著提升。

中榮灣橋分院副院長蔡政翰說，灣榮將自動心肺復甦機設置於急診室，能大幅提高急救效率，為患者爭取寶貴的救援時間，將發揮重大的急救效果，挽救更多寶貴生命。

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而加護型醫療電動磅秤床，設置於加護病房及呼吸照護病房，其特色包含床體、頭部和腳部高度皆可調整，為使護理人員更便於操作，在護欄兩側提供控制面板可直接操控，依重症臥床或需要長期護理的患者，提供床尾控制器、電子磅秤體重計等便利醫護人員照顧功能設計，也提升患者安全。

陳正榮指出，灣橋分院位處竹崎偏鄉，此次捐贈有助於強化嘉縣偏鄉急重症醫療服務，這兩項設備送達後，對於偏鄉地區的醫療有顯著提升，嘉惠住院病患及同步減輕一線醫護人員在照顧病患上的身體負擔，讓有需要的病患獲得妥善的醫療與專業照護，提升醫療品質與患者安全。

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